باينانس وهاشكي برو تدرجان توكن بلوكستاك إلى منصات التداول

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 02:56 صباحاً - تستعد بورصة العملات المشفرة الرئيسية "باينانس" لتوسيع عرضها من التوكات مع إدراج بلوكستاك (STX).
ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٣ أكتوبر، ستفتح بورصة العملات المشفرة تداولًا لأزواج STX/باينانس كوين (BNB) وSTX/بيتكوين (BTC) وSTX/تيثر (USDT) في ٢٥ أكتوبر. ويستطيع مستخدمو باينانس الآن إيداع STX قبل التداول.
بالإضافة إلى التداول على باينانس، سيتم تداول STX في البورصة المؤسسية هاشكي برو. ففي بيان صحفي منفصل، تشير بلوكستاك إلى أنه لا توجد حاليًا أنظمة تداول أو بورصات معتمدة للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة لشراء التوكن.
عرض توكن بلوكستاك كان خاضعًا للتنظيم أولًا
كانت شركة بلوكستاك الناشئة المستندة إلى بلوكتشين هي أول عرض توكن رقمي يحصل على الضوء الأخضر من هيئة الولايات المتحدة للأوراق المالية والبورصات (SEC) وأدارت جولة استثمارية بقيمة ٢٣ مليون دولار بموجب اللائحة A+.
ويقال إن مؤسسي بلوكستاك منيب علي وريان شيا أمضيا ١٠ أشهر وحوالي مليوني دولار للحصول على الضوء الأخضر من الهيئة لعرض A+ منظم. وقال علي إنه يتعين على بلوكستاك تطوير بروتوكول لتشغيل ما هو في الأساس عرض عملة أولي منظم من خلال اللائحة A+ من الألف إلى الياء.
وتعتبر اللائحة A+ بديلًا للاكتتاب العام الموجه نحو الشركات الناشئة التي تحتاج إلى تمويل مبكر. تم تقديم التمويل بموجب اللائحة A+ في عام ٢٠١٢ من خلال "قانون دفع عمل الشركات الناشئة".
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