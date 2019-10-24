بحث: أكثر من ٤٠٪ من الموظفين في مجال بلوكتشين يعملون في بورصات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 02:56 صباحاً - ما يقرب من نصف جميع العاملين في صناعة بلوكتشين يتم توظيفهم من خلال بوصات العملات المشفرة، وفقًا لما أظهرته دراسة جديدة من موقع الأخبار الذي يركز على الصناعة "ذا بلوك".

حيث نشرت "بلوك" نتائج البحث في ٢٣ أكتوبر، موضحًا أن ٤٢٪ من الأشخاص في ١٥٨ شركة تم تحليلها يعملون في بورصات العملات الرقمية، مع ما يقرب من ٧٧٠٠ شخص يعملون في ٣٠ بورصة مختلفة.

ويتبع بورصات العملات المشفرة منتجي معدات تعدين العملات المشفرة، الذين يمثلون ١١٪ من موظفي مجال بلوكتشين. في حين يعمل ١٠٪ من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع في العديد من المؤسسات التي تحكم العملات المشفرة، مع كون ريبل وترون وبلوك.ون وIOHK هي أكبر أصحاب العمل في هذا القطاع.

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ومن بين ١٥٨ شركة تم تحليلها تعمل في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، تتصدر بيتماين وهوبي وكوين بيز وأوكي إكس من حيث عدد الأشخاص العاملين، مع ١٥٠٠ و١٣٠٠ و١٠٠٠ و٩٥٠ موظفًا على التوالي. بينما يتكون موظفو باينانس وريبل من حوالي ٦٥٠ و٤٥٠ موظفًا على التوالي.

شركات العملات المشفرة وبلوكتشين تصنف بين أفضل الأماكن للعمل

حسبما ورد في سبتمبر، سقطت بورصة العملات المشفرة كوين بيز وريبل من بين أفضل ١٠ شركات في قائمة "أهم ٥٠ شركة أمريكية للعمل لديها" من لينكد إن. احتفظت شركة تداول الأسهم والعملات المشفرة الناشئة "روبن هود" بمكانتها، حيث انتقلت من المركز السادس في عام ٢٠١٨ إلى المركز السابع في عام ٢٠١٩.

كما تم تصنيف ريبل كواحدة من أفضل أصحاب العمل في صناعة التكنولوجيا في منطقة خليج سان فرانسيسكو في مارس. وفي ذلك الوقت، ذكر ٩١٪ من الموظفين أن ريبل هي مكان رائع للعمل فيه، حيث يدعي ٩٥ بالمئة من المستطلعين أنهم فخورون بإخبار الآخرين بأنهم يعملون هناك.