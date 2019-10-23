سعر الريبل يقاوم بينما سعر ETH و BTC ينخفض

انخفض سعر الريبل Ripple مؤخرًا بعد فشله في الصعود فوق مستوى المقاومة 0.30 دولار. يتداول السعر حاليًا أقل من 0.295 دولار ، لكنه يحتفظ بمنطقة الدعم الرئيسية 0.2850 دولار.

كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 0.2940 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

قد يكون هناك حركة صعودية على المدى القصير ، ولكن قد يكافح السعر لتصفية المقاومة عند 0.295 دولار.

سعر Ripple يصحح مكاسبه مقابل الدولار. يجب أن يظل سعر XRP أعلى منطقة دعم 0.2850 دولار لتجنب المزيد من السلبيات على المدى القريب.

تحليل سعر الريبل

بالأمس ، قام Ripple بمحاولة أخرى لتجاوز مستويات المقاومة 0.303 و 0.3040 دولار. ومع ذلك ، فشل سعر XRP في مواصلة الارتفاع وبدأ تراجع جديد.

لقد كسر بعض الدعم المهم بالقرب من مستويات 0.298 و 0.2950 دولار.

إغلاق تحت منطقة الدعم 0.2950 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من السلبيات دون مستوى 0.294 دولار.

كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 0.294 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. ارتفع Ripple حتى أقل من مستوى 0.29 دولار ، ولكن يبدو أن منطقة الدعم 0.288 دولار كانت بمثابة منطقة شراء قوية.

Advertisements

تم تشكيل قاع بالقرب من 0.2871 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. إنه يختبر مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.3032 إلى 0.2871 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.292 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. قد يكون مستوى 0.2940 دولار بمثابة عقبة.

تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 0.295 دولار حيث يتزامن مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 % في الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.3032 إلى 0.2871 دولار.

لبدء زيادة جديدة ، يجب على السعر مسح المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة واستقراره فوق مستوى المقاومة 0.2950 دولار. على العكس ، قد يبدأ السعر في انخفاض آخر.

يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 0.2880 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.2850 دولار ، والذي دونه يمكن أن يتحول السعر إلى الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر ريبل بضعة إشارات هبوطية أدنى من مستوى 0.295 و 0.292 دولار. قد يتعافى السعر طالما لم يكن هناك اختراق واضح دون 0.2850 دولار.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…