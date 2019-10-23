أسواق العملات المشفرة تتحول إلى اللون الأحمر بينما يظل سعر بيتكوين عالقًا دون ٨١٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر - تُظهر معظم أسواق العملات المشفرة شمعدانات حمراء، في حين فشلت بيتكوين (BTC) في ترك انطباع قوي مع انخفاضها المفاجئ إلى ما دون مستوى ٨١٠٠ دولار.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

تم تداول بيتكوين فوق سعر ٨٢٠٠ دولار للجزء الأفضل من اليوم، لكنها انخفضت إلى أقل من ٨١٠٠ دولار في الساعات الأخيرة. حيث تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم عند أعلى مستوى خلال اليوم عند حوالي ٨٣٠٠ دولار، قبل أن تفقد قوتها نحو سعر تداولها الحالي البالغ حوالي ٨٠٤٠ دولارًا. وتسجل بيتكوين خسارة تقارب ٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

للمرة الثانية، حاولت بيتكوين الاختراق أعلى من ٨٣٠٠ دولار للسعر فقط لتتحمل الرفض السريع. وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، لم تُظهر بيتكوين أي تحركات سعرية مثيرة للإعجاب منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، عندما تمكنت من الخروج من نطاق ٧٠٠٠ دولار.

إيثريوم (ETH)، وفي الوقت نفسه، تستقر حاليًا عند ١٧١,٣ دولارًا لكل عملة. حيث شهدت العملة البديلة رقم واحد تراجعًا صغيرًا تزامنًا مع بيتكوين وتُظهر خسارة بنحو ١,٣٪ في وقت كتابة المقالة.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تم تداول يبل بشكل ثابت نسبيًا للجزء الأفضل من اليوم. ويتم تداول العملة الثالثة من حيث القيمة السوقية حاليًا عند ٠,٢٩٠٢ دولار لكل عملة، بانخفاض ٠,٥٤٪ في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أعلى ٢٠ عملة بديلة تتحول إلى اللون الأحمر

تُظهر أعلى ٢٠ عملة شمعدانات حمراء، مع حصول بيتكوين إس في (BSV) على لقب أسوأ عملة أداءً بين أعلى ٢٠ عملة خلال اليوم، مظهرة خسارة تبلغ ٤,٥٪ خلال اليوم. وتتبعها كوزموس (ATOM) وتيزوس (XTZ) عن كثب بخسائر تزيد عن ٣٪ لكل منهما.

وعلى الرغم من عدم وجودها في قائمة أعلى ٢٠ عملة، إلا أن العملة رقم ٢٧ من حيث القيمة السوقية، وهي بيزك أتنشن توكن (BAT) من متصفح بريف، تُظهر مكاسب مثيرة للإعجاب بأكثر من ١١٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها بسعر ٠,٢٤ دولار لكل عملة في وقت كتابة المقالة.

انخفض إجمالي سوق العملات المشفرة من ٢٢٣,٣ مليار دولار إلى ٢١٨,٥ مليار دولار، حيث تشكل بيتكوين ٦٦,٣٪ من المجموع.