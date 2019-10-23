سعر بيت كوين يقترب من الدعم الرئيسي و الدببة تجر بالسعر نحو 7.9K دولار

يتراجع سعر بيت كوين بعد فشله في الارتفاع فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 8300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. السعر تحت الضغط ويتم تداوله الآن تحت منطقة الدعم البالغة 8000 دولار. كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي المتصل مع الدعم بالقرب من 8080 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يقترب السعر من منطقة دعم رئيسية بالقرب من 7800 دولار ، والتي دونها قد يكون هناك انخفاض حاد.

يواجه سعر البيتكوين زيادة جديدة في ضغط البيع إلى ما دون 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. سعر BTC يمكن أن يسرع الخسائر إذا فشل في البقاء فوق 7800 دولار.

تحليل سعر بيت كوين

في الآونة الأخيرة ، قام البيتكوين بمحاولات اكتساب قوة فوق منطقة المقاومة 8300 دولار. ارتفع سعر BTC حتى فوق مستوى 8350 دولار ، لكنه فشل في الاستمرار في الارتفاع.

نتيجة لذلك ، تم تشكيل قمة تأرجح بالقرب من 8323 دولار وبدأ السعر في الانخفاض. خلال هذا التراجع ، كان هناك كسر دون دعمين مهمين بالقرب من 8100 دولار و 8200 دولار. ايضا كان هناك كسر أدنى قناة صاعدة على المدى القصير مع وجود دعم بالقرب من 8،240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

أخيرًا ، تم تداول عملة البيتكوين دون منطقة الدعم البالغة 8100 دولار واستقرت تحت المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يتداول الآن دون مستوى 8000 دولار وتم تشكيل قاع بالقرب من 7932 دولار.

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إذا كان هناك تصحيح صعودي ، فستكون هناك مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8323 دولار إلى 7932 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8020 دولار ليكون بمثابة مقاومة.

إذا كان هناك انتعاش لائق ، فقد يختبر السعر منطقة المقاومة 8100 دولار. إن مستوى تصحيح فيب 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8323 دولار إلى 7932 دولار يقع بالقرب من 8128 دولار.

لذلك ، يجب أن يرتفع السعر مرة أخرى فوق 8100 دولار و 8120 دولار لبدء زيادة جديدة نحو مستويات المقاومة 8250 و 8300 دولار. على العكس ، إذا لم يكن هناك اختراق صعودي فوق 8120 دولار ، فقد يستمر السعر في الانخفاض في المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن عملة البيتكوين تكافح إلى أقل من 8020 دولار و 8120 دولارًا. يوجد دعم فوري بالقرب من منطقة 7800 دولار. إذا فشل الثيران في الدفاع عن منطقة الدعم البالغة 7800 دولار ، فهناك خطر حدوث انهيار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من منطقة 7500 دولار ، حيث قد يتخذ الثيران موقفًا.

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