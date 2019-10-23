بيتكوين سويس تستحوذ على حصة تبلغ ٣ ملايين دولار من شركة الاستخبارات التجارية كوين روتس

تام شمس - الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:48 صباحاً - اشترت شركة بيتكوين سويس السويسرية للعملات المشفرة حصة أقلية من شركة كوين روتس، وهي شركة تقدم برمجيات توجيه الطلبات عبر الإنترنت والخوارزميات.

استثمار ومديرٌ جديد

أعلنت بيتكوين سويس الخبر يوم ٢٢ أكتوبر، وحددت أنها استحوذت على حصة تبلغ ٣ ملايين دولار من كوين روتس. وأصبح نيكلاس نيكولاجسن، رئيس مجموعة بيتكوين سويس، عضوًا في مجلس إدارة كيانات كوين روتس الأمريكية والسويسرية.

وقد اختبرت بيتكوين سويس أفضل عروض الشراء والعروض المجمعة المعلقة براءات الاختراع في كوين روتس لمدة عام قبل عملية الاستحواذ لتقييم قدرات المنتجات. وفي النهاية، قامت الشركة بدمج التقنيات بالكامل في منصة التداول والوساطة الخاصة بها.

بيتكوين سويس في أخبار أخرى

طرحت بيتكوين سويس مؤخرًا مجموعة من التطورات مثل شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية "أمون" لإطلاق منتج عملات مشفرة جديد قابل للتداول في بورصة SIX بالبلاد. وفي يوليو، قدمت شركة الوساطة أيضًا طلبًا للحصول على تراخيص البنوك وتداول الأوراق المالية من الجهة التنظيمية المالية في سويسرا.