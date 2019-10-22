ريبل تضيف أربعة أعضاء إلى الفريق التنظيمي، وتنضم إلى رابطة بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:56 مساءً - أعلنت شركة ريبل الناشئة التي مقرها سان فرانسيسكو عن ثلاثة تعيينات جديدة لفريقها التنظيمي العالمي وأن الشركة ستنضم إلى رابطة بلوكتشين.

ووفقًا لمنشور مدونة يوم ٢٢ أكتوبر، ضمت ريبل أربعة أعضاء جدد - كريغ فيليبس وميشيل بوند ورون هاموند وسوزان فريدمان - إلى فريقها التنظيمي العالمي ومقره واشنطن العاصمة، وأن ميشيل بوند سينضم إلى مجلس إدارة رابطة بلوكتشين.

مديرون تنفيذيون مع خلفيات بتنظيم القطاع المالي

انضم فيليبس إلى ريبل من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث عمل مستشارًا للأمين وعمل على الأمر التنفيذي رقم ١٣٧٧٢، وهو أمر تنفيذي رئاسي يحدد سلسلة من المعايير المصممة لإدارة الإجراءات التنظيمية التي تؤثر على القطاع المالي، وكذلك تعتزم دفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي ريبل، سيقدم فيليبس المشورة بشأن الفرص التنظيمية الاستراتيجية.

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قبل ريبل، عمل بوند كرئيس للسياسة العالمية حول بلوكتشين ورئيس الشؤون التنظيمية العالمية والسياسة العامة في بلومبرغ، وكبير المستشارين في كلٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

بينما عملت فريدمان كمستشارة أول لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة هيث تاربرت بصفته السابقة كمساعد وزير الخزانة للأسواق الدولية، بينما في ريبل ستعمل كمستشارة للسياسات الدولية. انضم رون هاموند إلى ريبل كمدير للعلاقات الحكومية، حيث عمل سابقًا كمساعد تشريعي للممثل وارين ديفيدسون.

المزيد من التغييرات ومشاركة الصناعة

إن عضوية ريبل في رابطة بلوكتشين سوف تجعلها على اتصال مع العديد من المنظمين وجماعات الضغط العاملة في المجال. والرابطة هي منظمة غير ربحية تتكون من مناصرين بلوكتشين وتشجع على اعتماد تقنية بلوكتشين في جميع أنحاء العالم.