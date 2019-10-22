تراجع عملة البيتكوين مع استمرار معاناة السوق من الرياح المعاكسة

أدى تراجع عملة البيتكوين الحاد في نهاية أيلول/ سبتمبر 2019 إلى احياء المناقشات حول التقلب المفرط في عملة البيتكوين و العملات المشفرة بشكل عام، على الرغم من أن هذا الانخفاض يمثل تذكيرًا بأن البيتكوين يختلف عن الأصول التقليدية إلا أنه لا ينبغي أن تنسى إلى أي مدى وصلت في عام 2019 مع العودة إلى السوق الصاعدة.

لقد ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من الضعف في عام 2019، حيث بدأ العام بسعر حوالى 3750 دولار وكان الارتفاع بطيئًا لكنه ظل ثابت على مدار الربع الأول قبل أن يتسارع بقوة منذ آيار/ مايو 2019، واستمرت في الزيادة لتصل إلى حد أقصى سنوي تبلغ حوالى 13400 دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2019.

في تلك اللحظة بالتحديد تنامى سوق تداول العملات الرقمية وأظهرت البيتكوين زيادة قدرها 260% مقارنة بسعره في الأول من كانون الثانى/ يناير 2019، تميز صيف 2019 بعملية تصحيح كبيرة لعملة البيتكوين قبل أن يستقر عند حوالى 10000 دولار في شهر أيلول/ سبتمبر ثم عانى من خسائر كبيرة متتالية ليصل دون مستوى 8000 دولار في نهاية الشهر.

ونحن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لا يزال سعر البيتكوين يتداول في نطاق 8000 دولار، وهذا يعنى أن العملة سجلت ارتفاع أكثر من 110% مقارنة بسعر الأول من كانون الثانى/ يناير، ولهذا يرى المحللين أن عملة البيتكوين كانت الأفضل أداء خلال هذا العام مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.

أسباب تراجع عملة البيتكوين

1 .عمليات البيع المكثفة على نطاق واسع

يعتقد محللين أن عمليات البيع المكثفة على نطاق واسع والمدفوعة من قبل صانعى السوق والذين يفضلوا دفع السوق لأسفل بدلًا من البيع طويل الآجل هي تفسير لانخفاض أسعار البيتكوين في الآونة الأخيرة.

2 .التحليل الفني

أكد العديد من مراقبى السوق على التحليل الفني واستخدموه لشرح تقلبات العملة الأخيرة، حيث يروا أن حركة سعر البيتكوين الحالية تقنية بطبيعتها، فقد انخفض السعر من المثلث الهابط في الشهر الماضى واستمر منذ ذلك الحين في اختيار مستوى الدعم الرئيسى عند 7750 دولار.

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ويعتقد محلل تقنى إنه بناء على العديد من المؤشرات بما في ذلك خفض الحجم ومتوسط الحركة لمدة 3 سنوات يشير إلى هدف قاع محتمل لعملة البيتكوين عند 6700 دولار.

كما كان هناك بعض الارتياح قبل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول ادراج عملة البيتكوين في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، لكن رفض الهيئة لادراجالبيتكوين زاد من معاناة البيتكوين.

3 .البداية الغير متوقعة لمنصة Bakkt

في بداية الشهر الحالي أطلقت منصة Bakkt التابعة لشركة انتركونتيننتال عقود آجلة مقومة بعملة البيتكوين، لقد كانت البداية خجولة على عكس التوقعات.

4 .تدهور معنويات السوق

لقد ارتفعت معنويات السوق طويلة الآجل لعملة البيتكوين بشكل هائل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 حتى نهاية آب/ أغسطس 2019، ثم انخفضت المعنويات طويلة الآجل بشكل كبير تجاه البيتكوين، وشهدت معنويات السوق طويلة الآجل للبيتكوين أكبر انخفاض لها منذ عام 2018.

في حين أن الاتجاه قصير الآجل لعملة البيتكوين يظهر تراجعًا إلا أن الاتجاه طويل الآجل للأصل لا يزال متفائلًا.

وتشير أغلب التوقعات أنه على المدى المتوسط إلى المدى الطويل لاسيما في عام 2020 من المتوقع أن تؤدى العوامل الأساسية الرئيسية مثل Bitcoin Halving إلى رفع سعر الأصل.