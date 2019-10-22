البيتكوين و سوق العملات المشفرة BCH, BSV, BNB, ADA في ارتفاع

يحاول إجمالي القيمة السوقية ل البيتكوين و سوق العملات المشفرة تجاوز مستوى المقاومة رئيسي بالقرب من مستوى 216 مليار دولار. سعر بيتكوين يصحح المكاسب ويتداول دون مستوى 8200 دولار.

ارتفع سعر BCH بأكثر من 3% وتجاوز مؤخرًا مستوى المقاومة $ 230.

ارتفع سعر BSV بأكثر من 15% واخترق منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 110 دولارات.

سعر عملة BNB يعزز مكاسبه فوق منطقة الدعم 18.00 دولار.

ارتفع سعر ADA بنسبة 3% وتجاوز منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.0400 دولار.

قد يرتفع سعر البيتكوين و سوق العملات المشفرة إلى الأعلى ولكن لا يزال كل من Ethereum و ADA و BSV و EOS و Ripple مدعومين بمؤشرات الانخفاضات.

تحليل سعر البيتكوين كاش

بعد تشكيل قاعدة فوق منطقة الدعم 205 دولارات ، بدأ سعر البيتكوين كاش زيادة جديدة مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع زوج BCH / USD بأكثر من 3% وارتفع مؤخرًا فوق منطقة المقاومة الرئيسية 230 دولارًا. تقع المقاومة الرئيسية التالية على الجانب العلوي بالقرب من مستوى 240 دولار.

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على الجانب السلبي ، من المرجح أن تكون المقاومة السابقة بالقرب من مستويات 225 دولارًا و 220 دولارًا بمثابة دعم. إذا كان هناك كسر أقل من 220 دولارًا ، فقد يعود السعر إلى منطقة الدعم 205 دولارات.

تحليل أسعار بيتكوين SV ، و عملة Binance و ADA

في الساعات القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع حاد في Bitcoin SV أعلى من مستويات المقاومة 100 دولار و 105 دولار. لقد حطم سعر BSV مقاومة 110 دولار وهو مرتفع حاليًا بأكثر من 15%. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 115 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يختبر مستوى 120 دولار.

بقيت عملة بينانس في الجلسات القليلة الماضية تتماسك فوق منطقة الدعم 18.00 دولار. وعلى الجانب العلوي ، يتعين على سعر BNB نحو مستويات المقاومة 18.80 و 19.00 دولار لبدء زيادة أخرى نحو مستويات 20.00 و 20.50 دولار.

تمكن سعر كاردانو أخيرًا من الصعود فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.0400 دولار. ارتفع سعر ADA حاليًا بحوالي 3%، لكن هناك مقاومة قوية أخرى تنتظر بالقرب من مستوى المقاومة 0.0420 دولار. قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مستوى 0.0420 دولار إلى ضبط وتيرة الارتفاع نحو منطقة المقاومة عند 0.0500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ل البيتكوين و سوق العملات المشفرة لمدة 4 ساعات ، كان هناك ارتفاع كبير من منطقة الدعم 205 مليار دولار. ومع ذلك ، تواجه القيمة السوقية للسوق الآن مقاومة قوية بالقرب من منطقة 215 دولار وخط الاتجاه الهبوطي المتصل على نفس الرسم البياني.

بالتالي ، فإن الإغلاق الناجح فوق 216 مليار دولار ، بالإضافة إلى المتابعة فوق 220 مليار دولار يمكن أن يفتح الأبواب لمزيد من المكاسب على المدى القريب. بشكل عام ، هناك فرص لزيادة جديدة في عملات البيتكوين وإيثيروم وأدا و الريبل وترون و XLM و ADA و BNB و ICX و BCH و EOS وغيرها من العملات البديلة في الجلسات القادمة.

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