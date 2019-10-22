سعر البيتكوين يتطلع ل هدف صاعد 8500 دولار

يُظهر سعر البيتكوين إشارات إيجابية ويتمسك بمنطقة الدعم عند 8100 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المحتمل أن يتخطى السعر مستويات المقاومة 8280 دولار و 8300 دولار للاستمرار في الارتفاع. هناك قناة هبوط على المدى القصير يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 8255 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يكتسب السعر قوة إذا ما استقر فوق منطقة المقاومة 8300 دولار.

يحاول سعر البيتكوين بحركة تصاعدية أخرى فوق مستوى 8300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن سعر البيتكوين قد يعيد النظر في مستويات المقاومة الرئيسية عند 8400 دولار و 8500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، رأينا اختراقًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة 8100 دولار و 8200 دولار في عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي. استقر سعر BTC حتى فوق 8100 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط ل 100 ساعة.

فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر في الآونة الأخيرة فوق 8300 دولار. ومع ذلك ، فشل السعر في البقاء فوق المستوى المحوري 8300 دولار وقلص معظم مكاسبه. وكان آخر ارتفاع بالقرب من 8388 دولار قبل أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون 8300 دولار.

كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6 % للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7885 دولار إلى 8388 دولار. أخيرًا ، ارتفع السعر إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 8200 دولار ، ولكنه بقي ثابتًا فوق منطقة الدعم البالغة 8100 دولار.

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يبدو أن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7885 إلى 8388 دولار كان بمثابة دعم قوي لعملة البيتكوين. الأهم من ذلك ، هناك قناة هبوط على المدى القصير يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8255 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

على الجانب العلوي ، توجد مقاومة فورية بالقرب من مستويات 8260 و 8280 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 8300 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يرتفع السعر بثبات نحو منطقة المقاومة 8400 دولار.

في حالة وجود كسر صعودي فوق مستوى 8400 دولار ، فقد يختبر السعر منطقة المقاومة الأسبوعية بالقرب من 8500 دولار. على الجانب السلبي ، فإن مستويات 8150 دولار و 8100 دولار مهمة. إذا كان هناك اختراق هبوطي دون مستوى الدعم 8100 دولار ، فقد يختبر السعر مستوى 8050 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، تظهر عملة البيتكوين بعض الإشارات الإيجابية فوق مستويات 8100 و 8150 دولار. إن الإغلاق الناجح فوق مستوى 8300 دولار أمر لا بد منه حتى يكتسب الثيران سيطرة على السوق. إذا اكتسبوا قوة دفع ، فهناك فرص كبيرة لوجود موجة جيدة باتجاه مستوى المقاومة عند 8500 دولار.

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