منصة Houbi التي اتخدت سنغافورة مقر رئيسي لها هي منصة جدا موثوقة تعتبر من المنصات الشرق الاوسط الموثوقة و التي يتداول من خلالها آلاف المتداولين يوميا. المنصة تم تأسيسها سنة 2013 و تعد من بين منصات العملات المشفرة مع Binance.

قررنا في هذا الموضوع السريع شرح التداول عبر منصة Houbi الشرق الاوسط و الذي من خلاله سيكون لكم المعرفة عن كيفية انشاء حساب عبر منصة Houbi الشرق الاوسط لتداول العملات الرقمية المشفرة بكل سهولة.

التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي : https://www.huobi.vn

مباشرة ستنتقل الى صفحة ملأ بيانتك الخاصة، حاول ان تكون بيانات كاملة و دقيقة.

بعد ملأ البيانات و الظغط على الكابتشا ستتقل الى صفة تطلب منك ادخال رقم سري تم ارساله الى الايميل الذي تسجلت به في المرحة السابقة.

كيفية تفعيل التحقق الثنائي لحماية حسابك:

قم بتنزيل برنامج Google Authenticator على هاتفك من متجر جوجل بلاي او ابل ستور

اذهب الى اعدادات الخصوصية في حسابك في المنصة

قم بالضغط على “Link Google Authenticator”

اذهب الى برنامج Google Authenticator و قم بالضغط على “+” في اعلى التطبيق ثم اضغط على “Scan baracode”

قم بحفظ الاحرف و الارقام التي توجد بجانب الباركود لانك سوف تحتاجها في حالة ضياع او تلف هاتفك المحمول

قم بحفظ الكود المكون من ست ارقام من برنامج Google Authenticator و قم بكتابته في المنصة

الارقام تتغبر كل 30 ثانية Advertisements

بعدها قم بالضغط على “Submit”

كل مرة تحتاج الدخول الى المنصة ستحتاج الى الدخول الى التطبيق و ادخال الرقم الظاهر.

الايداع في منصة Houbi لبدأ التداول :

اختر اي عملة تريد ايداعها و اظغط على Deposit المقابل للعملة.

سيظهر لك عنوان الايداع الخاص بك للعملة التي قمت باختيارها

كن حذراً، الايداع يجل انم يكون للعملة المحددة نفسها و للمحفظة نفسها.

سوف يستغرق الايداع من 10 الى 60 دقيقة.

لا يتم تغيير العنوان في العادة, يمكنك التحويل اليه دائما، ستصلك اشعار من المنصة اذا تم تغيير العنوان.

للإيداع بالبطاقة البنكية عبر :

بعدها ابدأ التداول عبر منصة houbi عبر البيع و الشراء :

و في الاخير نقول لكم لابد من تفعل التحقق الثنائي وتحتفظ بكود الصورة الذي يظهر لك اثناء التحقق بالاضافة لتفعيل حسابك بجواز السفر فربما في المستقبل يطلبون منك صورة بجوازك في حالة فقدان بيانات دخول منصة هوبي وحينها يمكنك الدخول على المنصة بدون مشاكل في حالة التحقق من هويتك.

اترك لنا تعليقا على الشرح ان احتجت اي تقاصل اخرى عن منصة Houbi.

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