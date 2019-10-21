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فورتنايت تجتمع مع شبكة البرق المسرعة لبيتكوين في لعبة فيديو لايتنايت الجديدة

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Cointelegraph بواسطة Adrian Zmudzinski 0 تبليغ

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تام شمس - الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - أعلنت شركة ساتوشي غيمز، التي بدأت تشغيل ألعاب بيتكوين (BTC)، عن تطوير لعبة تشبه لعبة فورتنايت مع التعاملات الدقيقة في شبكة البرق المسرعة والتي أطلق عليها اسم لايتنايت يوم ١٩ أكتوبر.

أطلق النار لكسب بيتكوين

وفقًا للإعلان، تؤدي جميع التفاعلات داخل اللعبة بين اللاعبين إلى مكافأة مالية أو عقوبة مالية للمستخدم. وتوفر ألعاب ساتوشي بعض الأمثلة:

"بعبارة بسيطة، يكسب اللاعبون بيتكوين عن طريق إطلاق النار على لاعبين آخرين ويفقدون بيتكوين عندما يصابون."

علاوة على ذلك، تحتوي بعض العناصر الموجودة داخل اللعبة على قيمة بيتكوين ويمكن التقاطها من لاعبين ميتين ويسمح متجر اللعبة للاعبين بشراء سلع بأموال ورقية أو معاملات بيتكوين صغيرة.

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ويتم تحديث أرصدة اللاعب في الوقت الفعلي عندما يصيب اللاعب لاعبًا آخر أو يُصاب أو يلتقط عنصرًا بقيمة بيتكوين. وتلاحظ الشركة أيضًا أنه يمكن للاعبين الخروج من اللعبة وسحب رصيدهم فورًا عبر شبكة البرق المسرعة عندما يرغبون في ذلك.

محاولة لتعزيز اعتماد بيتكوين

ستحتوي اللعبة على ميزة تمكين بيتكوين وبدون بيتكوين، في محاولة لجذب جمهور أوسع. وتشرح الشركة أن هذا يهدف إلى إغراء المستخدمين الجدد للعملات المشفرة لبدء تجربة استخدام بيتكوين:

"يمكن للمستخدمين من خارج بيتكوين تشغيل الوضع بدون ميزات بيتكوين، وسوف ينجذبون في النهاية إلى التفاعل المحسّن الذي يسمح به تكامل بيتكوين وبدء تجربة هذه التقنية المبتكرة. هذه أيضًا طريقة نريد من خلالها المساهمة في اعتماد بيتكوين الشامل."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في نهاية سبتمبر، دخلت شركة بلوكتشين والذكاء الاصطناعي أنيموكا براندز كوروريشن ليمتد في شراكة مع شركة إدارة Dorna Sports، S.L لتطوير لعبة مدير MotoGP المستندة إلى بلوكتشين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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