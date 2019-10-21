التنصيف الأكثر درامية لبيتكوين في عام ٢٠٢٠ قد يقلل العرض بمقدار ٦٣ مليون دولار في الأسبوع

تام شمس - الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - يستمر مناصرو بيتكوين (BTC) في التركيز على تقليل مكافأة الكتلة في مايو ٢٠٢٠ إلى النصف هذا الأسبوع حيث أصبح التأثير على السعر أكثر وضوحًا.

المحللون متحمسون للتنصيف عالي المخاطر

في نقاش على موقع تويتر بدأ يوم ١٨ أكتوبر، أشار المعلقون إلى أن حدث العام المقبل سيقلل من كمية بيتكوين الجديدة المتداولة إلى ٦٣ مليون دولار أسبوعيًا بالأسعار الحالية.

وتشير مكافأة الكتلة إلى عدد عملات بيتكوين الجديد الذي يحصل عليه القائمون بتعدين لتعدين كتلة جديدة. وتبلغ المكافأة في الوقت الحالي ١٢,٥ بيتكوين، بعد النصف، ستنخفض المكافأة إلى ٦,٢٥ بيتكوين.

وكانت أحداث التنصيف السابقة قد أثارت حركة تصاعدية في الأسعار، مما أدى إلى اقتراحات بأن ٢٠٢٠ لن يكون مختلفًا. وأكدت الدراسات الإضافية، لا سيما نموذج الأسهم إلى التدفق، النظرية القائلة بأن سعر بيتكوين يجب أن يرتفع مع انخفاض مكافأة التعدين.

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مقارنةً بالبيانات التاريخية، أشار كريبتو راند أن تنصيفات ٢٠١٢ و٢٠١٦ قد أزالت ٣٠٢٤٠٠ دولار و٨,١٩ ملايين دولار أسبوعيًا من التداول على التوالي. ويتوقع المحللون أن يزيل التنصيف "الأكثر دراماتيكية" لعام ٢٠٢٠ حوالي ٦٣ مليون دولار.

وقد وافق المستثمر أليستير ميلني على نطاق واسع، مضيفًا أنه بسعره الحالي البالغ ٨٢٠٠ دولار، سيكون هناك انخفاض بمقدار ٥١,٧ مليون دولار في عملات بيتكوين الجديدة كل أسبوع.

ولخص ميلن يوم الاثنين أنه "بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن جدول بيتكوين التضخمي أقل فاعلية مع مرور الوقت ... بالقيم الحالية (حوالي ٨٢٠٠ دولار)، سيؤدي التنصيف الثاني في عام ٢٠٢٠ إلى إزالة ٥١,٧ مليون دولار أسبوعيًا من عملات بيتكوين المعدنة حديثًا من جانب البيع".