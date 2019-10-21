بيتفينكس تحاول استرداد ٨٨٠ مليون دولار في طلب جديد للمحكمة

تام شمس - الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - قدمت آيفينكس، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة الرائدة بيتفينكس، طلب اكتشاف لاستعادة الوصول إلى ٨٨٠ مليون دولار من الأموال. والاكتشاف هو قانون يسمح لكل طرف بالحصول على أدلة من الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى من خلال قانون الإجراءات المدنية قبل المحاكمة الفعلية.

وفقًا للطلب والإعلان الداعم المقدم من جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة بيتفينكس، والذي تم تحميله من قبل ذا بلوك يوم ٢٠ أكتوبر، قدمت الشركة المستند في محكمة مقاطعة جنوب كاليفورنيا يوم ١٨ أكتوبر.

يرتبط الطلب بالأموال المزعومة التي يتعذر الوصول إليها في الحسابات المصرفية في بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي إعلان ديفاسيني، تم توضيح أن رافيد يوسف، وهو رجل مشارك في معالج الدفع السابق في البورصة كريبتو كابيتال، قدم له مستندات تكشف أن الشركة لم تحتفظ ببساطة بأموال عملاء بيتفينكس.

بدلًا من ذلك، قامت كريبتو كابيتال بتحويل الأموال بين عدة بنوك في أوروبا والولايات المتحدة. لذلك، يدعي ديفاسيني أن آيفينكس تحتاج إلى أن تكون قادرة على تتبع أموال عملائها لتأسيس مطالبة البورصة بالملكية. ديفاسيني:

Advertisements

"لإثبات ملكية آيفينكس واستحقاقها لمختلف الأموال الموجودة في بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، يجب أن تكون آيفينكس قادرة على تتبع الأموال المودعة من قبل عملائها من خلال التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية المختلفة وفيما بينها بينما تشغلها كريبتو كابيتال."

وتسعى آيفينكس أيضًا إلى الوصول إلى المعلومات المتعلقة بملكية الحسابات واستخدامها، والاتصالات بين البنوك وأصحاب الحسابات وممثليهم.

محاولة لاستعادة الأموال

في طلبها، تطلب بيتفينكس استدعاء نائب رئيس TCA Investment Bancorp and Trust Company، روندل كلايد منرو، لتقديم المستندات.

ووفقًا للبورصة، استخدمت كريبتو كابيتال السابقة حسابًا واحدًا على الأقل في TCA لتمكين عمليات العملات الورقية. وإذا تمت الموافقة على التطبيق، فسيمكن بيتفينكس من الوصول إلى المستندات المتعلقة بالملكية واستخدام معلومات الحساب بواسطة كريبتو كابيتال. وهذا يجب أن تنشئ صلة بين التبادل والأموال المحتجزة في الحسابات.

وبحسب ما ورد يذكر بيتفينكس أن الطب هو جزء من جهود الشركة لاسترداد الأموال التي كان يتعذر الوصول إليها منذ ديسمبر ٢٠١٨ على الأقل بعد ضغط من وكالات إنفاذ القانون. وتقول البورصة إنها ستتابع الإجراءات القانونية لاستعادة الوصول إلى الأموال المعينة في جميع البلدان المعنية.