بيتكوين آي آر إيه لإطلاق حسابات عملات مشفرة تُدر فائدة الشهر القادم

تام شمس - الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:55 مساءً - عقدت بيتكوين آي آر إيه شراكة مع جينيسيس كابيتال لإقراض الأصول الرقمية لتوفر للمستثمرين الفرصة لكسب الفائدة على العملات المشفرة والمقتنيات النقدية.

وحسبما أتى في بيان صحفي صدر يوم ٢١ أكتوبر، قامت بيتكوين آي آر إيه التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها، بتقديم حلول حساب التقاعد الفردي للأصول الرقمية (آي آر إيه) منذ عام ٢٠١٦ وعالجت أكثر من ٣٥٠ مليون دولار من الاستثمارات، مع ٤٠٠٠ عميل.

وأفادت الأنباء أن "جينيسيس كابيتال" - وهي شركة ثانوية من وسيط العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) - جينيسيس غلوبال تريدنغ - قد أقرضت الآن ما يزيد عن ٢,٣ مليار دولار من الأصول التراكمية وأبلغت عن ارتفاع بنسبة ٧٥٪ في القروض المشفرة والنقدية في الربع الثاني من عام ٢٠١٩.

الفائدة المكتسبة يمكن أن تساعد في تعويض الرسوم

جادل مدير العمليات في بيتكوين آي آر إيه، كريس كلاين، بأن إضافة حسابات لكسب الفوائد إلى برنامج العملات المشفرة والإقراض النقدي للشركة سيساعد على تحفيز التمويل اللامركزي إلى الأمام، مدعيًا أن:

"الاقتراض والإقراض باستخدام العملات المشفرة والنقد يوفران فرصًا جديدة وآمنة لعملائنا لتحقيق أقصى قدر من النمو لحساباتهم التقاعدية. والفوائد التي يكسبها العميل يمكن أن تعوض رسوم التداول أو رسوم الحفظ، مما يؤدي في الأساس إلى إنشاء حساب مجاني يجعل هذه الرسوم شيئًا من الماضي". Advertisements

وبحسب ما ورد، سيتم طرح أول حسابات لكسب الفائدة في نوفمبر على عدد محدود من المشاركين على أساس من يأتي أولًا يخدم أولًا. ووفقًا للشركة، ستختلف أسعار الفائدة السنوية بناءً على العملة المحددة وطول المدة المحددة، مع الإعلان عن التفاصيل النهائية للبرنامج في المستقبل.

كما يشير البيان الصحفي إلى أن المنتج الجديد يتبع إطلاق بيتكوين آي آر إيه الأخير لمقايضات العملات المشفرة والأمن القائم على المؤشرات الحيوية.

وتدعم تقنية بيتكوين آي آر إيه، المؤهلة مع هيئة تنظيم الولايات المتحدة FinCEN، حسابات التقاعد ذاتي التوجيه التي تسمح للمستثمرين بإنشاء حساب آي آر إيه للأصول الرقمية، وتحويل الأموال من أمين صيانة آي آر إيه الحالي وتداول مقتنياتهم المشفرة في الوقت الفعلي عبر مزود سيولة خارج البورصة.

وتتعاون الشركة مع بيتغو لتزويد العملاء بمحافظ رقمية متعددة التوقيعات.