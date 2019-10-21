سامسونغ إس دي إس تتعاون مع تك ماهيندرا حول منتج جديد لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

تام شمس - الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - أعلنت شركة سامسونغ إس دي إس، وهي فرع تكنولوجيا المعلومات لشركة سامسونغ العملاقة في مجال التكنولوجيا العالمية، عن مبادرة مشتركة لإطلاق منتج تعقب جديد قائم على أساس بلوكتشين.

ولتطوير المشروع الجديد، دخلت سامسونغ إس دي إس في شراكة مع شركة البرمجيات الأمريكية بيغا وتك ماهيندرا، وهي شركة تابعة لمجموعة ماهيندرا الهندية متعددة الجنسيات، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٦ أكتوبر.

وعلى وجه التحديد، ستتمثل المبادرة المشتركة في مجموعة من منصة نيكسليدجر يونيفرسال، وهي منصة بلوكتشين المؤسسية التابعة لسامسونغ إس دي إس، ومنصة بيغا لأتمتة العمليات الرقمية. ومن خلال دمج المنتج الأساسي لشركة بيغا مع نيكسليدجر، تهدف الشركات إلى تطوير تحسينات لأنظمة سلسلة التوريد، حسبما جاء في البيان الصحفي.

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وقالت الشركات في الإعلان إن الحل سيستهدف عددًا من الصناعات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والتصنيع والخدمات العامة بالإضافة إلى سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

سامسونغ إس دي إس وتك ماهيندرا وبيغا تنشئ شراكات من قبل

تأتي الأخبار في أعقاب إعلان عن تعاون استراتيجي بين سامسونغ إس دي إس وتك ماهيندرا لتطوير وتعزيز نيكسليدجر في الأسواق الهندية والعالمية، وفقًا لما تم الإبلاغ عنه في أبريل ٢٠١٩. ويوفر المنتج منصة مفتوحة المصدر ومختلطة تجمع بين مجموعة من المكونات بما في ذلك أدوات الرصد، والروابط الخارجية واوجهات برمجة التطبيقات.

وقد كانت تك ماهيندرا وبيغا تطوران المنتجات التجارية بشكل مشترك استنادًا إلى أدوات إدارة العملاء في بيغا منذ عام ٢٠٠٣، حسبما يشير البيان الصحفي.