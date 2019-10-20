التحليل الاسبوعي للاثريوم و السعر بالقرب من منعطف حاسم ، بحيث يقع سعر ETH تحت الضغط وقد انخفض مؤخرًا إلى ما دون مستوى الدعم 180 دولار أمام الدولار الأمريكي. يكافح السعر حاليًا لعقد منطقة دعم مهمة بالقرب من مستوى 168 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 174 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات. قد ينخفض الزوج أكثر من 168 دولارًا أو قد يبدأ في تعافي عند مستوى 180 دولار.

يظهر سعر Ethereum إشارات هبوطية مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. يجب أن تظل ETH أعلى من 168 دولارًا أو 160 دولارًا لبدء الانتعاش على المدى القريب.

التحليل الاسبوعي للاثريوم

في الأيام القليلة الماضية ، واجه Ethereum زيادة في ضغط البيع أقل من 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، كان هناك كسر هبوطي تحت منطقة الدعم 180 دولار. كان هناك إغلاق أدنى من مستوى 180 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 (4 ساعات). فتحت الأبواب لمزيد من الخسائر وللسعر المتداول دون مستوى 175 دولار. أخيرًا ، تم تداول السعر دون 170 دولارًا واختبر مستوى الدعم الرئيسي 168 دولارًا.

تم تشكيل قاع بالقرب من 168 دولار والسعر يتماسك في الوقت الحالي. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 172 دولار أو مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للتراجع الأخير من أعلى مستوى 188 دولار إلى 168 دولار. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 174 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق خط الاتجاه ، فقد يتعافى السعر باتجاه مستوى المقاومة 178 دولار.

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الأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى 188 دولار إلى 168 دولار يقع بالقرب من مستوى 178 دولار و ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ليكون بمثابة مقاومة قوية. العقبة الرئيسية هي بالقرب من مستوى 180 دولار. لذلك ، هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق 180 دولار و ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 لسعر Ethereum لبدء انتعاش قوي. في الحالة المذكورة ، يمكن أن يتعافى السعر باتجاه مستويات المقاومة 185 دولار و 188 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من منطقة 168 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون 168 دولار ، فقد يمتد السعر في انخفاضه. يقع الدعم التالي بالقرب من منطقة 160 دولارًا ، والتي قد يختبر السعر تحتها مستوى الدعم 152 دولارًا.

يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن سعر Ethereum يتداول بوضوح بالقرب من منعطف حاسم فوق مستوى الدعم 168 دولار. يمكن أن ينخفض أكثر إلى ما دون 168 دولارًا أو قد يبدأ في تعافي نحو 180 دولار.

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