التحليل الاسبوعي للبيتكوين و السعر ضعيف تحت 8K و 8.2K دولار ، بحيث كان هناك انخفاض ثابت في سعر عملة البيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 8.2K دولار. يتداول السعر حاليًا تحت مستوى 8000 دولار ولا يزال معرضًا لخطر المزيد من الخسائر. يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 8100 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات. يجب أن يرتفع السعر فوق 8100 دولار و 8200 دولار للاستمرار في الاتجاه الصعودي على المدى القريب.

يظهر سعر البيتكوين علامات هبوطية أقل من 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. سعر BTC قد يمتد انخفاضه إلى ما دون منطقة الدعم 7800 دزلار في المدى القريب.

التحليل الاسبوعي للبيتكوين

في الأيام القليلة الماضية ، اتبعت سعر البيتكوين مسارًا هبوطيًا أدنى من مستويات 8400 دولار و 8250 دولار مقابل الدولار الأمريكي. استقر زوج BTC / USD أدنى مستوى الدعم عند 8200 دولار ومتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

أخيرًا ، كان هناك كسر دون مستوى الدعم 8000 دولار وتم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 7822 دولار. يعمل السعر في الوقت الحالي على توحيد الخسائر ويتم تداوله أدنى مستوى دعم 8000 دولار.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8000 دولار أو مستوى تصحيح فيب 23.6% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8475 إلى 7822 دولار. على الجانب العلوي ، هناك العديد من العقبات بالقرب من مستويات 8100 دولار و 8200 دولار. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8100 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD.

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إن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8475 دولار إلى مستوى 7822 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8150 دولار. أخيرًا ، يوجد متوسط ​​متحرك بسيط 100 ل 4 ساعات بالقرب من مستوى 8200 دولار. لذلك ، يجب أن يتجاوز سعر البيتكوين مستويات المقاومة 8100 دولار و 8200 دولار لبدء الانتعاش اللائق. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى إغلاق فوق حاجز 8200 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 7800 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 7800 دولار ، فقد يستمر السعر في الانخفاض على المدى القريب. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7500 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث المزيد من الخسائر نحو 7200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في منطقة هابطة دون المستوى المحوري 8000 دولار والمقاومة عند مستوى 8200 دولار. لذلك ، هناك حاجة إلى اختراق مقنع فوق مستوى 8000 دولار ومتابعة أعلى من 8200 دولار لتحقيق انتعاش قوي. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المرجح أن يختبر السعر منطقة الدعم 7500 دولار.

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