إتش تي سي تطلق إكزودس ١إس، أول هاتف يمكنه تشغيل عقدة بيتكوين كاملة

تام شمس - السبت 19 أكتوبر 2019 11:49 مساءً - أطلقت شركة الإلكترونيات التايوانية "إتش تي سي" هاتفها الجديد إكزودس ١إس، مما مكن المستخدمين من تشغيل عقدة بيتكوين (BTC) كاملة على الهاتف المحمول.

أول هاتف ذكي يدعم عقدة بيتكوين الكاملة

تمشيًا مع إعلان صدر في مايو ٢٠١٩، أطلقت إتش تي سي إكزودس ١إس في مؤتمر لايتنينغ في برلين في ١٩ أكتوبر وبدأت في بيع أول الأجهزة أثناء استخدام شبكة دفع لايتنينغ، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي لكوينتيليغراف.

ويعد إكزودس ١إس الجديد إصدارًا أقل تكلفة من هاتف إكزودس ١ الرائد الذي يعمل على تقنية إتش تي سي والذي يدعمه إتش تي سي، والذي أضاف مؤخرًا دعم بيتكوين كاش (BCH). وقالت الشركة إنه بسعر ٢١٩ يورو (٢٣٣ دولارًا)، يتوفر الجهاز الجديد للشراء باستخدام بيتكوين وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبايانس كوين (BNB) وبيتكوين كاش.

وبغض النظر عن خيارات الشراء والبيع والإرسال والاستقبال والتجارة والإقراض، تدعي إتش تي سي أن إكزودس ١إس هو أول هاتف ذكي قادر على تشغيل عقدة بيتكوين كاملة.

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التوافر الأولي

سيكون المنتج متاحًا مبدئيًا للمستخدمين في أوروبا وتايوان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين أن مناطق أخرى مثل تايوان وسويسرا وألمانيا ستشهد عمليات إطلاق في وقت لاحق، حسبما ذكرت الشركة.

وقد صرح فيل تشين، الرئيس التنفيذي اللامركزي في إتش تي سي، أن العقد الكاملة هي "العنصر الأكثر أهمية في مرونة شبكة بيتكوين"، مشيرًا إلى أنه من خلال إطلاق إكزودس ١إس، خفضت الشركة حاجز الدخول لأي شخص لتشغيل العقدة والمشاركة في الشبكة العالمية.

وتم الإعلان عن سلف إكزودس إس ١السابق إكزودس ١ و "أول هاتف أصلي من نوع بلوكتشين" للبيع المسبق في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨ وكان متاحًا في ٣٤ منطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.