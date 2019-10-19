بيتكوين تتعافى فوق ٨ آلاف دولار بعد تعدين ١٨ مليون عملة بيتكوين

تام شمس - السبت 19 أكتوبر 2019 09:54 مساءً - السبت ١٩ أكتوبر - تشهد أسواق العملات المشفرة انتعاشًا طفيفًا بعد حركة هبوطية أخرى حيث عادت بيتكوين (BTC) إلى التداول فوق ٨٠٠٠ دولار.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

تعدين ١٨ مليون عملة بيتكوين، وبلوكتشين تصل إلى ٦٠٠٠٠٠ كتلة

بعد التداول دون ٨٠٠٠ دولار لمعظم اليوم، شهدت عملة بيتكوين انتعاشًا حادًا لتتجاوز المستوى في وقت كتابة المقالة. ويتم تداول أكبر عملة مشفرة عند ٨٠٤١ دزلارًا، بزيادة ١,٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. ومع ذلك، لا تزال عملة بيتكوين تظهر مؤشرات نخفاض خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض سعرها بنسبة ٣,٤٪ خلال الأيام السبعة الماضية. وتبلغ هيمنة بيتكوين على السوق ٦٦,٢٪ في وقت كتابة المقالة.

وفي ١٨ أكتوبر، تجاوز إجمالي عدد عملات بيتكوين التي تم تعدينها ١٨ مليونًا، تاركةً ٣ ملايين عملة بتعدينها ي المجمل، وفقًا لتغريد مؤسس شركة استثمار العملات المشفرة مورغان كريك ديجيتال أسيتس، أنتوني بومبليانو. وتبعًا للحدث الجديد، أصبح لدى بيتكوين الآن ٨٥,٧٪ من إجمالي العملات المعدنة، بينما بلغ عدد يتكوين المتبقي حتى النصف التالي الآن ٣٧٣٨٨٨، وفقًا لموقع BitcoinBlockHalf.com.

وقد شهدت بلوكتشين بيتكوين أيضًا معلمًا هامًا آخر اليوم حيث تجاوز عدد الكتل ٦٠٠ ألف، وفقًا لمطوّر بيتكوين كور بيت وويل، في تغريدة يوم ١٩ أكتوبر.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١٪ تقريبًا على مدار اليوم. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول أعلى عملة بديلة عند ١٧٤ دولارًا، بانخفاض أكثر من ٥٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١,٣٪ ليتم تداولها عند ٠,٢٩٤ دولار. وقد شهدت العملة البديلة نموًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة ٨٪ تقريبًا على مدار سبعة أيام.

وبالأمس، أعلنت شركة ريبل أنها باعت توكنات XRP بقيمة ٦٦,٢٤ مليون دولار في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بنسبة منخفضة ٧٤٪ تقريبًا مقارنةً بالبيع القياسي بقيمة ٢٥١,٥١ مليون دولار في الربع الثاني من عام ٢٠١٩.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

الفائزون والخاسرون

في وقت كتابة المقالة، شهدت ثلاث عملات فقط من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية علامات انخفاض، بينما شهدت عملة مونيرو (XMR) التي تركز على الخصوصية أكبر خسارة بنسبة ٥,٦٪.

ومن ناحية أخرى، شهدت ترون (TRON) أكبر المكاسب في قائمة أفضل ٢٠ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بزيادة ٤,٦٪.