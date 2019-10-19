محكمة مقاطعة نيويورك تؤجل برقية TON إلى تيليغرام حتى عام ٢٠٢٠

تام شمس - السبت 19 أكتوبر 2019 11:47 صباحاً - أجلت محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك جلسة الاستماع بشأن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برفع دعوى ضد شبكة تيليغرام المفتوحة (TON) وتوكنها "غرام" إلى ١٨-١٩ فبراير ٢٠٢٠.

تأجيل جلسة المحكمة إلى عام ٢٠٢٠

وفقا لأمر تقييد صدر يوم ١١ أكتوبر، كان ينبغي أن تجري تيليغرام جلسة استماع بالمحكمة في نيويورك يوم ٢٤ أكتوبر. ومع ذلك، فإن أحدث أمر محكمة ينص على أن الجلسة ستعقد في الفترة من ١٨-١٩ فبراير ٢٠٢٠:

"يلزم على المدعى عليهم عدم تقديم أو بيع أو تسليم أو توزيع" غرام "على أي شخص أو كيان حتى تُجرى جلسة الاستماع المقرر عقدها من قبل المحكمة يومي ١٨ و١٩ فبراير ٢٠٢٠، باستثناء أي أمر إضافي من المحكمة أو اتفاق الطرفين. وفي جلسة الاستماع، يجوز لأي طرف الطل من المحكمة لمواصلة أو حل هذا الأمر."

وفي الآونة الأخيرة، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تيليغرام تنتهك قوانين الأوراق المالية خلال عرض العملة الأولي (ICO)، لكنها تسعى أيضًا إلى أمر قضائي أولي لمنع تيليغرام من المزيد من الانتهاكات.

وقد صرحت الهيئة أن اقتراح تيليغرام لرفض الأمر الزجري سيسمح لها بمواصلة انتهاك اللوائح بعد خمسة أشهر، ووضع العبء على هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب أمر تقييد مؤقت آخر.

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تدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات مباشرة قبل إطلاق TON

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن اتخاذ إجراء طارئ ضد شركة تيليغرام يوم ١١ أكتوبر، قبل أسابيع فقط من الإطلاق المخطط لشبكة تيليغرام المفتوحة.

وقد طلبت تيليغرام من محكمة أمريكية رفض الدعوى، مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات للرد سعيًا للحصول على أمر قضائي أولي.

وبينما اقترحت تيليغرام تأجيل إطلاق TON، إلا أن شرط "القوة القاهرة" الوارد في اتفاقية شراء توكنات TON الأصلي تسبب في قلق المستثمرين من أن تيليغرام ربما تخلت عن التزاماتها بسداد ديونها في حالة حدوث أي تأخير.

ويجب أن يقرر مستثمرو تيليغرام تمديد إطلاق TON بحلول ٢٣ أكتوبر. وفي حالة الموافقة على هذا الاقتراح، ستطلق TON مؤقتًا في ٣٠ أبريل.