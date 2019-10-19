ودائع الدولار على منصة بايانس.يو إس تحظى الآن بتغطية المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع

تام شمس - السبت 19 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - أعلنت بايانس.يو إس - وهو الجناح الذي يركز على الولايات المتحدة التابع لبورصة العملات المشفرة الكبرى باينانس - أن ودائع عملائها بالدولار مؤهلة للحصول على تغطية تأمينية من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع تؤمن ودائع تصل إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار

في منشور مدونة بتاريخ ١٨ أكتوبر، أعلنت بايانس.يو إس أن البورصة تحتفظ بودائعها بالدولار الأمريكي في حسابات الحفظ المجمعة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية المستهلكين والنظام المالي الأمريكي. وأوضحت باينانس.يو إس:

"يتم الحفاظ على حسابات الحفظ المجمعة بطريقة توفر الوصول إلى تغطية تأمينية من مؤسسة التأمين الفيدرالية إلى حد تغطية المودع، والذي يبلغ حاليًا ٢٥٠٠٠٠ دولار. تحمي تغطية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية المودعين من مخاطر الخسارة في حالة حدوث فشل في تأمين البنك المؤمن من المؤسة".

تأسست مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في عام ١٩٣٣ لتوفير الثقة في استقرار النظام المالي الأمريكي ومنع إغلاق البنوك على نطاق واسع خلال فترة الكساد الكبير.