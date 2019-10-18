مقاطعتان أخريان في الولايات المتحدة تطلقان خدمة تصويت عبر الهاتف المحمول قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - تقوم مقاطعتان في الولايات في الولايات المتحدة بتنفيذ عملية التصويت عبر الهاتف المحمول المستندة إلى بلوكتشين في انتخابات نوفمبر الخاصة.

ففي أكتوبر ١٨، أعلنت مؤسسة Tusk للأعمال الخيرية غير الربحية عن شراكتها مع مقاطعة جاكسون وأوماتيلا في ولاية أوريغون لتجربة برنامج الانتخابات Voatz. ويوفر البرنامج التجريبي للمصوتين المؤهلين إمكانية إبداء أصواتهم عبر هواتفهم الذكية، والتي يتم تأمينها من خلال تقنية بلوكتشين وتقنية التعرف على الوجه.

المشاركون التجريبيون هم في الغالب أعضاء في الخدمة العسكرية في الخارج

يتوفر الإصدار التجريبي أيضًا لمجموعة صغيرة ومختارة من الناخبين، مما يسمح للخدمة في الخارج ومعاليهم المؤهلين وغيرهم من الناخبين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي طورته Tusk للأعمال الخيرية.

وقال دان لوناي، مدير الخدمات الإدارية لمقاطعة أوماتيلا، إن البرنامج التجريبي يهدف إلى توسيع مشاركة الناخبين وجعل الأمر أكثر سهولة لممارسة حقوقهم في التصويت.

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وهذا البرنامج التجريبي الأخير للتصويت الإلكتروني عبارة عن تعاون بين مقاطعات ولاية أوريغون ومنصة التصويت عبر الهاتف المحمول في Voatz وTusk للأعمال الخيرية والمركز الوطني للأمن السيبراني.

مقاطعات أمريكية أخرى جربت التصويت القائم على بلوكتشين

كانت ولاية فرجينيا الغربية هي أول ولاية تقدم تصويتًا عبر الهواتف المحمولة على أساس بلوكتشين في الانتخابات الفيدرالية من خلال منصة Voatz. ومنذ ذلك الحين، دخلت تاسك للأعمال الخيرية في شراكة مع مدينة دنفر وكولورادو ويوتا، والتي أجرت جميعها برامج تصويت تجريبية ناجحة. قال الرئيس التنفيذي ومؤسس Tusk للأعمال الخيرية، برادلي تاسك: