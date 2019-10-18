بورصة رقمية قائمة في المملكة المتحدة تستخدم كوردا من آر ثري لعمليات ما بعد التداول

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تعتزم أرشاكس، وهي بورصة للأوراق المالية الرقمية مقرها لندن، استخدام تقنية كوردا التابعة لشركة آر ثري لبرامج بلوكتشين لإدارة أنشطة ما بعد التداول.

وفي أكتوبر ١٨، أعلنت أرشاكس في بيان صحفي أن عملية ما بعد التداول على منصتها ستعمل الآن على تقنية دفتر السجلات الموزع. وتريد أرشاكس استخدام إصدار خاص من كوردا إنتربرايز في نظامه الإيكولوجي الخاص.

وقال غراهام رودفورد، الرئيس التنفيذي لبورصة أرشاكس، إن عمليات ما بعد التداول الحالية في الأسواق المالية التقليدية تشمل العديد من الوسطاء، مما يجعلها غير فعالة للغاية. وقال رودفورد إن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين سيجعل الأسواق أكثر كفاءة.

وتحدث إجراءات ما بعد التداول بعد إتمام الصفقة، وموافقة البائع والمشتري على المعاملة، ويقدمان تفاصيل الصفقة، ويعدّلان سجلات الملكية، وينقلان الأوراق المالية والنقد.

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اهتمام الصناعة المتزايد بتقنية كوردا

في الأشهر الأخيرة، أعربت المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم عن اهتمامها بتكنولوجيا كوردا. حيث قامت ٢٨ منظمة بما في ذلك Raiffeisen و١٧ مصرفًا آخر في الانتهاء بنجاح من تجربة Ivno Global للضمانات القائمة على التوكنات، كما ورد في ١٧ أكتوبر. وهذه هي أول تجربة عالمية قائمة على التوكنات على منصة كوردا من آر ثري.

وقد أعلن بنك ألفا ومقره روسيا عن إطلاق شركة Novolipetsk Steel وCommerzbank وVesuvius GmbH باستخدام شبكة ماركو بولو التي تعمل بالطاقة من كوردا.

وفي سبتمبر، انضم بنك أوف أمريكا أيضًا إلى شبكة ماركو بولو لمواجهة تحديات التمويل التجاري. وتعتزم المؤسسة المالية تحسين عدم كفاءة التجارة الدولية وتقديم خدمة أفضل لعملائه.