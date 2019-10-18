الرئيس التنفيذي لشركة بولين: خصوصية بيتكوين هي "المسألة الكبيرة" الوحيد للمطورين

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - يجب أن تكون بيتكوين (BTC) في وضع يمكنها من أن تصبح أكثر مقاومة للحكومات كأولوية، وذلك حسبما قال الرئيس التنفيذي لأحد أكبر مجمعات التعدين.

بان: الخصوصية هي مشكلة بيتكوين الحقيقية

في مقابلة مع موقع العملات المشفرة بيتكوين ماغازين نقلتها فوربس يوم ١٧ أكتوبر، اقترح كيفن باين من بولين أن تكون الخصوصية محورًا أساسيًا لتطوير بيتكوين.

"قد تكون المشكلة الحقيقية في بيتكوين هي الخصوصية. ولا يوجد مسألة كبيرة أخرى حول إذا ما كان قد تم حل مشكلة الخصوصية".

وكان بان يعلق بينما تعود مسألة خصوصية المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة إلى الأضواء بينما تشرّح الهيئات التنظيمية الدولية عملة ليبراالرقمية من فيسبوك.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شكلت المخاوف حول بيانات المستخدمين "الأساس لرفض المشروع من مصادر متعددة، بما في ذلك وزراء المالية وأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.

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وفي المستقبل، تابع بان، تريد بيتكوين تزويد المستخدمين بطريقة لتجنب الحكومات التي تستهدفهم ومحافظهم.

وأوضح أن "ما هو أكثر إزعاجًا الآن هو إذا بدأت الحكومة أو إدارات إنفاذ القانون لإنشاء قائمة سوداء لعناوين الصفقات، فإنها ستجعل بعض المعاملات غير قادرة على تجميعها. وفي الواقع، يمكن القيام بذلك".

وأضاف بان:

"ولكن إذا كانت هناك خصوصية، فلا يمكنك معرفة من العنوان الذي تنتمي إليه، ولا يمكنك تحديد مقدار المبلغ، ولا توجد طريقة للسيطرة على نظام العملة."

يُعد تحسين خصوصية المعاملات من بين المهن الأساسية للمطورين، لكل من بيتكوين كور والحلول خارج السلسلة مثل شبكة البرق المسرعة.

وتدعي محافظ بعض المستخدمين أنها تقدم خصوصية للمستخدمين بالفعل، ولكن المعايير تختلف بينما يحاول المطورون غلق الثغرات الفنية.