باينانس ترفع الهامش الأقصى والرافعة المالية على عقود بيتكوين الآجلة إلى ١٢٥ ضعفًا

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:51 مساءً -

تعمل منصة باينانس للعقود الآجلة على زيادة الرافعة المالية والهامش على عقود بيتكوين (BTC)/تيثر(USDT) إلى ١٢٥ مرة، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٨ أكتوبر.

وقد بدأ دعم العقود في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي، مع السماح للمتداولين بتحديد الرافعة المالية من ١ × ١٢٥ مرة، مع السماح بمراكز كبيرة بخفض الرافعة المالية. وحسبما يشير البيان الصحفي:

"عند الرافعة المالية التي تبلغ ١٢٥ ضعفًا، فإن إيداع ضمانات بقيمة ١٠٠ دولار أمريكي على باينانس فيوتشرز سيتيح للمستخدمين امتلاك مبلغ ١٢٥٠٠ دولار في بيتكوين." Advertisements

موازنة المخاطر مع الكفاءة

وفقًا لباينانس، يجري عرض التداول بروافع عالية باستخدام "محرك مخاطر متطور ونموذج تصفية"، وهو محرك مطابقة سريع "يمكن هامش مستمر دون أي قفزات، و"يحدد الأسعار" لمنع عمليات التصفية غير الضرورية ومكافحة التلاعب في السوق."

وقال تشانغ بينغ تشاو (سي زي)، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، أن المنصة شهدت زيادة في المشاركة المؤسسية في التداول، مع متداولين محترفين يقودون الحاجة إلى تقديم طرق التكلفة والكفاءة لدعم الصفقات السريعة للغاية.

وإلى جانب نظام إدارة المخاطر، تقدم باينانس للمتداولين "صندوق تأمين" يمكن أن يساعد في تقليل فرص سحب الرفاعة المالية التلقائي.

وقال آرون جونغ، مدير باينانس فيوتشرز، إن منصة التحويل تشهد أعداد مرتفعة من المتداولين الذين يتحولون "داخل وخارج السوق الفوري إلى العقود الآجلة خلال الفترات المتقلبة".