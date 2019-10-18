بيتكوين تعود إلى ما دون ٨ آلاف دولار - التالي هو ٧,٤ آلاف دولار إذا لم تصمد منطقة الدعم

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - الجمعة، ١٨ أكتوبر - فقدت بيتكوين (BTC) الدعم عند ٨٠٠٠ دولار بعد انتعاش بسيط انتهى بالمزيد من ضغط البيع النزولي.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين تتطلع إلى نطاقات دعم أقل

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن سعر بيتكوين مقابل الدولار وصل لفترة وجيزة إلى ٧٨٥٠ دولارًا يوم الجمعة قبل أن يرتد إلى ما يزيد قليلًا عن ٧٩٠٠ دولار. ووصلت آخر خسائر يومية إلى ٢٪ للمتداولين، حيث وصل الزوج إلى أعلى مستوى عند ٨١٢٠ دولار في اليوم السابق.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

حسبما ذكر كوينتيليغراف، كان المحللون يرفضون الزخم التصاعدي، مع استمرار خضوع صحة أسعار بيتكوين على نطاق أوسع للشك.

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مستثمرو العملات البديلة يرون أداءً ثابتًا

بقيت أسواق العملات البديلة متقلبة حيث قاومت بيتكوين أحدث اضطراباتها. ومع ذلك، كانت الحركات صامتة، مع بقاء التوكنات في حدود ٣٪ من اليوم السابق.

وعكست ريبل نصف مكاسبها البالغة ٥٪ من يوم الخميس إلى أقل بقليل من ٠,٢٩ دولار في وقت كتابة المقالة. وسجلت لايتكوين (LTC) مكاسب متواضعة، حيث ارتفعت بنسبة ٢,٦٪.

هبطت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٠,٤٪ ويتم تداولها عند ١٧٤ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

سيطرت بيتكوين على سوق العملات العام بنسبة ٦٦,١٪، بقيمة إجمالية بلغت ٢١٧ مليار دولار.