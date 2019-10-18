هووبي Huobi تنشر حلول التداول الرقمي المتقدمة في الإمارات

هووبي Huobi تعلن عن حلول التداول الرقمي المتقدمة في الإمارات، بتقديمها لباقة متنوعة من خدمات المؤسسات والأفراد توسع نطاق منصات تداول الأصول الرقمية.

وفقًا لأحدث التقارير تحرص نسبة 5.2% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على حيازة واحدة من إصدارات العملات المشفرة ، ما يؤشر على اهتمام متزايد بالاستثمار في الأصول الرقمية. وتعمل شركة هووبي Huobi ، إحدى أكبر مزودي تقنيات تداول الأصول الرقمية في العالم، على توسيع حضورها في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا من خلال أحدث مجموعة من عروض المنتجات.

ومن أحدث منتجاتها تقنية “هوبي كلاود ” التي توفر حل منصة مبتكرة لتداول الأصول الرقمية، وتتيح إمكانية الترابط بين أكثر من 450 زوجا من الأصول الرقمية ( أي دفاتر الطلب والسيولة الخاصة من هووبي Huobi .

هووبي Huobi

ان Huobi لذيها منصات تداول سطح المكتب ومنصات نظامي تشغيل الهواتف الذكية وتطبيقاتها أندرويد وأي أو إس، Android وiOS) . إضافة إلى تنفيذ خطط لتقديم المزيد على صعيد الخدمات السحابية في الأشهر المقبلة.

تستخدم شركة “كاش يو” CashU ، تقنيات “هووبي Huobi ” الرائدة في مجال خدمات الدفع عبر الإنترنت لتسهيل تداول أصولها الرقمية الافتراضية على تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها ، والتي يتم تشغيلها من قبل الشركة – ما يتيح للملايين من مستخدميها تداول العملات الرقمية مثل “بيتكوين”و”إيثريوم” وغيرها من الأصول الرقمية، من هواتفهم المحمولة مباشرة.

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تقدم هووبي باقة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات. وتعتبر تقنية ” هوبي دي إم ” Houbi DM نموذجا مبتكرا لتلك التقنيات حيث يمكن للمستخدمين جني الأرباح من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرقمية عن طريق الشراء أو البيع استنادا إلى خبراتهم وخياراتهم الشخصية.

وقال سلطان بن خرشم ، الشريك المؤسس لشركة “هووبي” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Huobi MENA :” لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالاً كبيراً على استخدام وتبني نظام البلوكتشين . ومهمتنا الأساسية هي تمكين مستخدمينا من تنويع استثماراتهم من أجل غد أفضل. وتوفر هووبي Huobi اليوم مجموعة متنوعة من خدمات الأصول الرقمية على مستوى العالم عبر منصة موحدة عشاق التشفير، تمنكهم من استثمار خبراتهم في بورصة واحدة تمتاز بالأمان والراحة والاستقرار.”

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع هووبي على الانترنت

www.hbg.com

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