بورصة باينانس اللامركزية تستعد لإدراج توكن مربوط بعملة بيتكوين كاش

تام شمس - الجمعة 18 أكتوبر 2019 09:52 صباحاً - اقترح تشانغ بينغ تشاو (المعروف أيضًا باسم "سي زي")، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس بورصة العملات المشفرة باينانس، إدراج توكن مرتبط بيتكوين كاش (BCH) على بورصة باينانس DEX، وهي النظير اللامركزي للمنصة.

ووفقًا للمنشور في قسم "إصدار التوكنات والقوائم" الرسمي الخاص بباينانس في أكتوبر ١٧، يقترح سي زي "إدراج BCH-1FD، وهو توكن مربوط يتتبع قيمة الأصول الأصلية لبيتكوين كاش." ويقرأ "البيان الترويجي المكون من جملة واحدة":

"يهدف BCH-1FD إلى توفير توكن مرتبط بقيمة BCH للتداول في باينانس DEX. وفي عام ٢٠١٧، انقسم مجتمع بيتكوين إلى قسمين: بيتكوين وبيتكوين كاش (BCH). بيتكوين كاش هو نظام النقد الإلكتروني من نظير لنظير."

"لا تضارب محتمل في المصالح"

وفي الفقرة حول كلٍ من حجم فريق BCH-1FD و/أو مشاركة المساهمين الأفراد في مشاريع عملات مشفرة أخرى، أشار سي زي إلى أن باينانس تريد توفير بيتكوين كاش وBCH-1FD من خلال الإيداع/السحب. وخلص تشاو إلى أنه "لا يوجد تطور كبير في هذا التوكن أو أي تضارب محتمل في المصالح".

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ووفقًا للاقتراح، سيكون المستخدمون قادرون على تبديل التوكن مقابل بيتكوين كاش الأصلي على باينانس.كوم. وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي العرض المتداول للـ BCH-1FD ما يصل إلى ٥٠٠٠ بيتكوين كاش، ولكن يمكن زيادتها في المستقبل، حيث يشير المنشور إلى أن:

"بيتكوين كاش BEP٢ قابل للتعدين، وسيزداد إجمالي العرض حسب متطلبات السوق. وسيتم النسخ الاحتياطي لكل توكنات BEP٢ BCH الصادرة بنسبة ١:١ من عملات بيتكوين كاش الأصلية التي يمكن لأي شخص مراقبتها في جميع الأوقات."

وبالتوازي مع مشروع BCH-1FD، اقترح سي زي إدراج زوجي تداول جديدين مع عملة باينانس يو إس دي (BUSD) المستقرة في DEX: بيتكوين/BUSD وريبل/BUSD.