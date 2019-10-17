ناتج الانقسام الكلي الأول لكوانتم "كوانتم ٢.٠" نشط الآن

تام شمس - الخميس 17 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - مرت كوانتم، وهي إحدى سلاسل بلوكتشين الكبرى القائمة على إثبات الحصة، بأول انقسام كلي لها على الإطلاق، حيث قامت بتحديث الشبكة إلى كوانتم ٢.٠.

ترقية كبرى بالشبكة

خضعت بلوكتشين لكوانتم لأول انقسام كلي حسبما هو مقرر لها، يوم ١٧ أكتوبر.

وقد حدث الانقسام الكلي عند الكتلة رقم ٤٦٦٠٠٠، حيث تمت ترقية شبكة كوانتم لفتح عدد من الميزات الهامة مثل العقود الذكية وتحسينات تباعد الكتل، حسبما أُعلن سابقًا من قبل الشركة.

ووفقًا لمستكشف بلوكتشين كوانتم، كوانتم إنسايت، تجاوز عدد الكتل في بلوكتشين كوانتم ٤٦٦٠٠٠، والتي بلغت ٤٦٦٦٢١ في وقت كتابة المقالة.

كتل كوانتم. المصدر: كوانتم إنسايت

تنشيط أربعة مقترحات لتحسين كوانتم

حسبما أعلنت كوانتم سابقًا، فإن الغرض من الانقسام الكلي هو ترقية بلوكتشين كوانتم، وليس إنتاج عملة جديدة.

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وعلى وجه التحديد، تقوم كوانتم ٢.٠ بتنشيط أربعة مقترحات لتحسين كوانتم (QIPs) تقدم عددًا من تحسينات الأداء والميزات الجديدة. وتشمل هذه المقترحات:

"مقترح تحسين كوانتم-٥: إضافة التحقق من صحة التوقيع إلى نص الإخراج لمعاملات العقود؛ مقترح تحسين كوانتم-٦: إضافة العقد المجمع مسبقًا btc_ecrecover إلى EVM كوانتم؛ مقترح تحسين كوانتم-٧: ترقية كوانتم EVM إلى أحدث إيثريوم EVM كونستانتينوبل؛ مقترح تحسين كوانتم-٩: تعديل خوارزمية ضبط الصعوبة لجعل وقت الكتلة أكثر استقرارًا."

وأوصت كوانتم أن يقوم المستخدمون بالتحديث إلى الإصدار ٠.١٨.١ في أقرب وقت ممكن، مع ملاحظة أنه تم تنشيط الميزات الجديدة تلقائيًا اعتبارًا من الكتلة رقم ٤٦٦٦٠٠. وحذرت الشركة من أن إرسال أو تكديس العملات بإصدار قديم من المحفظة بعد الانقسام الكلي سيؤدي إلى فقدان العملات بصورة مؤقتة.

كوانتم ترتفع ما يقرب من ٦٪

في وقت النشر، تحتل عملة QTUM الأصلية المشفرة لشركة كوانتم المركز ٣٦ بين أعلى العملات من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ١٧٨ مليون دولار. وبعد الانقسام الكلي، ارتفعت كوانتم بنسبة ٥,٧٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠.