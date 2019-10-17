شرح ل ما هو ETF الصندوق الاستثماري المتداول Exchange Traded Fund

الصندوق التجاري المتداول، الصندوق الاستثماري المتداول او الصندوق المتداول في البورصة ، بالانجليزية ETF اختصارا ل Exchange Traded Fund هو ما سنشرح لكن في موضوعنا هذا، ختى تكون لمتابعي cryptoaarabe الدرياية بما هو ETF ان صادفهم المصطلح في مجال العملات المشفرة.

ما هو الصندوق الاستثماري المتداول ETF؟

الصندوق المتداول في البورصة او صندوق التبادل التجاري (ETF) هو مجموعة من الأوراق المالية، مثل الأسهم التي تتعقب مؤشرًا أساسيًا. المثال الأكثر شهرة هو SPDR S&P 500 ، الذي يتتبع مؤشر S&P 500. يمكن أن تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة على العديد من أنواع الاستثمارات ، بما في ذلك الأسهم أو السلع أو السندات أو مزيج من أنواع الاستثمار. الصندوق المتداول في البورصة هو سند مالي التجاري ، مما يعني أن له سعرًا مرتبطًا يتيح لك شراءه وبيعه بسهولة.

بصفة عامة الصندوق التجاري المتداول ETF هو

سلة من الأوراق المالية التي تتداول في البورصة ، تماما مثل الأسهم.

تتقلب أسعار أسهم ETF طوال اليوم حيث يتم شراء وبيع ETF ؛ هذا يختلف عن صناديق الاستثمار المشتركة التي يتم تداولها مرة واحدة فقط في اليوم بعد إغلاق السوق.

يمكن أن تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة على جميع أنواع الاستثمارات بما في ذلك الأسهم أو السلع أو السندات ؛ يقدم البعض المقتنيات الأمريكية فقط ، بينما البعض الآخر دولي.

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة نسبًا منخفضة للمصاريف وعمولات لشركات الوساطة أقل من شراء الأسهم بشكل فردي.

يُطلق على ETF صندوق يتم تداوله في البورصة تمامًا مثل الأسهم. يتغير سعر أسهم ETF طوال يوم التداول حيث يتم شراء الأسهم وبيعها في السوق. هذا على عكس صناديق الاستثمار المشتركة ، التي لا يتم تداولها في البورصة ، ويتم تداولها مرة واحدة فقط يوميًا بعد إغلاق الأسواق.

الصندوق التجاري المتداول ETF هي نوع من الصناديق التي تمتلك أصولًا أساسية متعددة ، وليس واحدة فقط مثل الأسهم. نظرًا لوجود أصول متعددة داخل الصندوق التجاري المتداول ETF ، يمكن أن يكون خيارًا تداوليا متنوعا.

يمكن ل الصندوق التجاري المتداول ETF امتلاك مئات أو آلاف الأسهم في مختلف الصناعات ، أو يمكن عزلها في صناعة أو قطاع معين. تركز بعض الصناديق على العروض الأمريكية فقط ، في حين أن البعض الآخر لديه نظرة عالمية. على سبيل المثال ، ستتضمن صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على البنوك أسهم العديد من البنوك في جميع أنحاء الصناعة.

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أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للمستثمرين والتي يمكن استخدامها لتوليد الدخل ، والمضاربة ، وزيادة الأسعار ، والتحوط أو تعويض المخاطر جزئيًا في محفظة المستثمر. فيما يلي عدة أمثلة لأنواع صناديق الاستثمار المتداولة.

الصندوق التجاري المتداول ETFs للسندات قد بتضمن السندات الحكومية، سندات الشركات، سندات سندات الولاية والسندات المحلية التي تسمى سندات البلديبات.

صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في صناعة معينة: مثل التكنولوجيا أو البنوك أو قطاع النفط والغاز.

مثل التكنولوجيا أو البنوك أو قطاع النفط والغاز. صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في السلع الأساسية: تستثمر في السلع بما في ذلك النفط الخام أو الذهب.

تستثمر في السلع بما في ذلك النفط الخام أو الذهب. صناديق الاستثمار المتداولة ETFs للعملات: مثل العملات الأجنبية مثل اليورو أو الدولار الكندي.

مثل العملات الأجنبية مثل اليورو أو الدولار الكندي. صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المعكوسة: تحاول كسب أرباح من انخفاض الأسهم عن طريق البيع على المكشوف. و البيع على المكشوف هو بيع الأسهم ، مع توقع انخفاض القيمته ، وإعادة شراءه بسعر أقل.

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة العكسية هي أوراق تداول متداولة في البورصة (ETNs) وليست صناديق ETF حقيقية. ETN عبارة عن سند ولكن يتم تداوله مثل الأسهم ويدعمه مصدر مثل البنك. تأكد من مراجعة الوسيط الخاص بك لتحديد ما إذا كانت ETN مناسبة تمامًا لمحفظتك.

في الولايات المتحدة ، يتم إنشاء معظم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة كصناديق مفتوحة وتخضع لقانون شركة الاستثمار لعام 1940 باستثناء الحالات التي عدلت فيها القواعد اللاحقة متطلباتها التنظيمية. الصناديق المفتوحة لا تحد من عدد المستثمرين المشاركين في المنتج.

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