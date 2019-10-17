البيتكوين و سوق العملات المشفرة في انخفاض حادا

إجمالي القيمة السوقية ل البيتكوين و سوق العملات المشفرة آخذ في الانخفاض ويمكن أن يختبر قريباً منطقة الدعم البالغة 200 مليار دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3 % وكسر منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8000 دولار. سعر عملة بينانس BNB كسر مستوى الدعم 18.00 دولار وقد يعيد النظر في 17.20 دولار.

انخفض سعر LTC حوالي 5 % ويقترب من منطقة الدعم 50 دولار. يختبر سعر بيتكوين كاش مستوى الدعم الرئيسي 215 دولار ، والذي يمكن أن ينخفض بحدة أدناه. يمتد سعر TRX إلى ما دون مستويات الدعم 0.0152 دولار و 0.0150 دولار.

يُظهر الحد الأقصى لسوق بيتكوين وسوق الكريبتو إشارات هبوطية. من المرجح أن تزيد خسائر (ETH) ، والليتكوين ، والريبل ، و BCH ، و TRX ، و XLM ، و BNB ، و EOS.

تحليل السعر البيتكوين كاش

فشل سعر البيتكوين كاش في تطهير منطقة المقاومة 230 دولارًا وانخفض مؤخرًا بانخفاض حاد مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول زوج BCH / USD دون مستوى 220 دولارًا وهو يختبر حاليًا الدعم الرئيسي 215 دولارًا. إذا كانت هناك المزيد من الخسائر ، فقد يختبر السعر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 200 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 220 دولارًا ، وفوق ذلك يمكن أن يتعافى السعر باتجاه منطقة المقاومة 230 دولارًا على المدى القريب.

تحليل أسعار العملات عملة BNB و LTC وترون TRX

بدأ سعر عملة Binance انخفاضًا جديدًا بعد أن ارتفع فوق مستوى 19.00 دولار. انخفض BNB أكثر من 5 % واخترق منطقة الدعم الرئيسية 18.00 دولار. يتداول السعر حاليًا فوق 18.00 دولار واختبر مؤخرًا منطقة الدعم 17.60 دولار. للمضي قدمًا ، هناك حاجة إلى كسر فوق 19.00 دولار لزيادة جديدة.

Advertisements

فشل سعر Litecoin في الارتفاع وانخفض دون مستويات الدعم 56.50 دولار و 55.00 دولار. يقترب سعر LTC الآن من مستويات الدعم 51.00 دولار و 50.00 دولار ، حيث قد يتخذ الثيران موقفًا. وعلى الجانب العلوي ، قد يكون الدعم السابق بالقرب من 55.00 دولار بمثابة مقاومة قوية.

قلص سعر ترون معظم مكاسبه وانخفض بحدة دون منطقة الدعم 0.0160 دولار. لقد كسر سعر TRX حتى مستوى الدعم 0.0150 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 0.0145 دولار ، والذي يمكن أن يختبر أدناه منطقة دعم 0.0140 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل البيتكوين و سوق العملات المشفرة ، كان هناك اختراق هبوطي أدنى من منطقة دعم 215 مليار دولار. انخفضت القيمة السوقية نحو مستوى الدعم 205 مليار دولار وهي حاليًا في المنطقة السلبية. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد تختبر القيمة السوقية دعم 200 مليار دولار. يمكن أن يؤدي الاختراق أدنى من مستوى الدعم عند 200 مليار دولار إلى انخفاض حاد في عملة البيتكوين ، و Ethereum ، و EOS ، و Litecoin ، و Ripple ، و Binance coin ، و BCH ، و TRX ، و XMR ، و XLM ، و العملات البديلة الأخرى على المدى القريب.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…