انهيار سعر البيتكوين قد يكون حقيقيا بعد 7.5K دولار

هل بعد 7.5K دولار سيكون هناك انهيار سعر البيتكوين ؟ قد يكون الامر حقيقيا ف سعر البيتكوين عاد في اتجاه هبوطي بإغلاق أدنى مستوى دعم 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر دون مستوى الدعم 8000 دولار ولا يزال معرضًا لخطر المزيد من الخسائر إلى ما دون 7800 دولار. تم اختراق القناة الهبوطية الرئيسية البارزة يوم أمس مع وجود دعم بالقرب من 8100 دولار على الرسم البياني.

قد يصحح السعر على المدى القصير ، ولكن من المرجح أن تمنع المقاومة عند مستوى 820 دولار و 8100 دولار الأرباح.

سعر بيتكوين ينخفض ويتداول دون الدعم الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يواصل سعر بيتكوين BTC انخفاضه إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 7800 دولار في المدى القريب.

هل حركة التالة تحدد انهيار سعر البيتكوين

بالأمس ، رأينا إشارات هبوطية على سعر عملة البيتكوين تحت منطقة الدعم 8250 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اكتسب سعر BTC تحركا هبوطيًا وكسر دعمين مهمين بالقرب من مستوى 8100 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط ل 100 ساعة. كسر السعر منطقة دعم حاسمة بالقرب من مستويات 8020 دولار و 8000 دولار للانتقال إلى منطقة هبوط وبدء انخفاض آخر.

بالإضافة إلى ذلك ، تم اختراق القناة الهبوطية الرئيسية البارزة يوم أمس بدعم بالقرب من 8100 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. تداول الزوج دون 7950 دولار وشكل أدنى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 7915 دولار.

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يعمل هذا النظام في الوقت الحالي على توطيد مكاسبه دون مستوى المقاومة 8000 دولار. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستويات 8000 دولار و 8020 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8385 دولار إلى أدنى مستوى 7915 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى المقاومة 8020 دولار.

إذا كان هناك تصحيح صعودي فوق 8020 دولار ، فقد يتعافى بيتكوين نحو منطقة المقاومة 8100 دولار. فوق مستوى 8100 دولار ، تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8150 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ للهبوط الأخير من مستوى 8385 دولار إلى 7915 دولارًا. يجب أن يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة 8250 دولار و 100 ساعة في المتوسط المتحرك البسيط لبدء حركة صعودية جيدة.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من أدنى مستوى 7915 دولار. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 7800 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 7800 دولار ، فقد يمتد السعر في انخفاضه نحو مستويات الدعم الرئيسية البالغة 7600 دولار و 7500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول عملة البيتكوين الآن في اتجاه هبوطي ومن المرجح أن يكتسب الانهيار الأخير دون مستوى 8000 دولار حماسا في البيع. وبالتالي ، يبدو أن السعر قد يتجه إلى مستويات الدعم 7800 دولار و 7500 دولار في الجلسات التداولية القادمة.

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