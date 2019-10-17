فريق سكرامنتو كينغز المحترف لكرة السلة يطلق مقتنيات مشفرة

تام شمس - الخميس 17 أكتوبر 2019 08:53 صباحاً - تعاون فريق كرة السلة المحترف "سكرامنتو كينغز" مع كريبتو كايجو لإطلاق مقتنيات مشفرة.

ففي بيان صحفي يوم ١٦ أكتوبر، أعلن سكرامنتو كينغز تعاونًا جديدًا مع مُصمم ألعاب كايجو المستندة إلى إيثريوم، كريبتو كايجو. وستقدم الشركات ١٠٠ لعبة محدودة من ألعاب كايجو النادرة طوال موسم كرة السلة ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتكون كل المقتنيات مدعومة بتوكن غير قابل للتبديل، مما يعني أنه لا يوجد اثنان متماثلان. وستحصل ١٥ لعبة من هذه الألعاب على تجربة أو جائزة فريدة من نوعها، مثل مقاعد المحاكم وجولات الشخصيات والبضائع الموقعة وغيرها. وقال مدير التكنولوجيا بفريق ساكرامنتو كينغز "ريان مونتويا":

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"نحن سعداء لتقديم هذه المقتنيات الفريدة محدودة الإصدار مع تجربة غامرة لمشجعينا. ونحن نبحث دائمًا عن طرق لتكون في طليعة تعزيز تفاعل المعجبين، وهذه الشراكة مع كريبتو كايجو هي فرصة مثيرة لمواصلة استخدام التكنولوجيا التي توفر منتجات ومحتوى مبتكرين لمشجعينا."

يأتي هذا التعاون في أعقاب أخبار الأسبوع الماضي بأن فريق كرة السلة المحترف يطلق برنامج مكافآت يعمل بنظام بلوكتشين ضمن تطبيق الألعاب "Call the Shot"، والذي سيكون متاحًا أيضًا في الموسم المقبل.

سكرامنتو كينغز يقبل بالفعل عملة بيتكوين منذ عام ٢٠١٤

بعد شراكة مع بيتباي، وهو معالج مدفوعات العملات المشفرة الرائد، أصبح فريق كرة السلة المحترف واحدًا من أوائل الفرق الرياضية التي تقبل بيتكوين (BTC) لمتجر فريقها في عام ٢٠١٤. وفي أغسطس ٢٠١٩، بدأ فريق دالاس مافريكس قبول بيتكوين كوسيلة للدفع لتذاكر المبارايات والبضائع.