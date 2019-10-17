إكسبرينغ تستثمر في شركة ناشئة سويدية لبناء برنامج ثابت لأجهزة محافظ ريبل

تام شمس - الخميس 17 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - استثمرت شركة إكسبرينغ، وهي ذراع الاستثمار وحاضنة التكنولوجيا في ريبل، في شركة Towo Labs السويدية الناشئة التي تعمل في مجال الاحتفاظ الذاتي بالعملات المشفرة لإنشاء برامج ثابتة لأجهزة المحافظ.

وقد أعلنت شركة إكسبرينغ عن الخبر في منشور مدونة بتاريخ ١٦ أكتوبر، قائلة إن الشركة الناشئة تخطط لتطوير إصدار جديد من XRP Toolkit والبرامج الثابتة لأجهزة المحافظ التي تدعم جميع أنواع معاملات XRP Ledger، بالإضافة إلى واجهة ويب غير حفظية.

وفي إعلان موازٍ، قالت Towo Labs إن البرامج الثابتة ستدعم توقيع المدفوعات عبر العملات، والسندات، والأوامر، وخطوط الثقة، من بين أشياء أخرى. كما أنها ستمكن المستخدمين من إعداد المعاملات من أجهزة غير موثوق بها قبل التدقيق وتوقيعها في محفظة الأجهزة.

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إكسبرينغ توسع الدعم لريبل

في وقتٍ سابق من شهر أكتوبر، استثمرت إكسبرينغ في محفظة العملات المشفرة BRD لتمكين المستخدمين من الاحتفاظ وشراء وبيع وإنفاق توكنات ريبل من خلال المحفظة. كما أشار الإعلان إلى أن هذا قد يؤدي إلى أنواع جديدة من الخدمات المالية اللامركزية، بما في ذلك المعاملات المصرفية والإقراض ومعاملات الند للند التي لا تتطلب وسطاء.

وفي هذا الشهر أيضًا، دخل بيتباي، وهو معالج الدفعات الرئيسية المشفرة، في شراكة مع إكسبرينغ لدعم المدفوعات باستخدام ريبل. قالت إكسبرينغ إن الشركات العالمية أصبحت الآن قادرة على قبول ريبل من خلال بيتباي دون الحاجة إلى التكامل والتحسينات.

وأعلنت ريبل مؤخرًا عن توسعها في أيسلندا من خلال الاستحواذ على شركة ألغريم لتداول العملات المشفرة. ومع عملية الاستحواذ، ستعمل أيسلندا الآن كواحدة من المراكز الأساسية للشركة، وستنضم إلى لندن كقاعدة أوروبية أخرى.