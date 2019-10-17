السلطات الأمريكية تقوم بتحليل معاملات بيتكوين لإغلاق موقع إباحي عن الأطفال

تام شمس - الخميس 17 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - قامت وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة بتحليل معاملات بيتكوين (BTC) لتحديد موقع ويب إباحية عن الأطفال وإغلاقه لاحقًا.

وفي بيان صحفي صدر يوم ١٦ أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق أكبر سوق لاستغلال الأطفال جنسيًا والذي يسمى "Welcome to Video" والذي كان يديره مواطن كوري جنوبي يدعى "جونغ وو سون". وكان الموقع يعرض مقاطع فيديو إباحية للأطفال للبيع باستخدام بيتكوين.

العملات المشفرة تسهل على السلطات اصطياد المجرمين

لتتبع معاملات بلوكتشين بيتكوين وتحديد المستخدمين، قام فريق التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب (IRS-CI) وتحقيقات الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات بتطبيق البرامج التي تقدمها شركة تحليل بلوكتشين "تشيناليسيس". وقد علق رئيس مصلحة الضرائب الأمريكية، دون فورت، على الأمر قائلًا:

"من خلال التتبع المتطور لمعاملات بيتكوين، كان بإمكان وكلاء IRS-CI الخاصين تحديد موقع خادم الشبكة المظلمة وتحديد مسؤول الموقع وتتبع الموقع الفعلي لخادم الموقع في كوريا الجنوبية في نهاية المطاف." Advertisements

وقد أشار تحليل للخادم إلى أن كل مستخدم قد تلقى عنوان بيتكوين فريدًا عند التسجيل على الموقع، والذي وصل في نهاية المطاف إلى أكثر من مليون عنوان بيتكوين وبالتالي ما لا يقل عن مليون مستخدم. ويقرأ الإصدار أيضًا أنه:

"تم استخدام حسابات العملة الافتراضية المحددة في الشكوى من قبل ٢٤ شخصًا في خمس دول لتمويل موقع الويب وتشجيع استغلال الأطفال. وتسعى شكوى المصادرة إلى استرداد هذه الأموال، وفي نهاية المطاف من خلال عملية الاستعادة، إعادة الأموال غير المشروعة إلى ضحايا الجريمة".

وكنتيجة للتحقيق، صادرت السلطات ما يقرب من ثمانية تيرابايت من أشرطة الفيديو الإباحية للأطفال، مما يجعلها واحدة من أكبر هذه المصادرات. وتم القبض على ٣٣٧ شخص على صلة بالعصابة. وقد تم إنقاذ ٢٣ من ضحايا الموقع في الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة.