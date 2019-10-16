الشرح السريع ل الازمة المالية 2008 و البيتكوين

الازمة المالية 2008 و البيتكوين هو ما سنتحدث عنه بعجالة في هذا المقال الذي سيشرح سريعا الازمة المالية 2008 في البداية و نختمها ب الازمة المالية 2008 و البيتكوين.

الاقتصاد العالمي واجه صدمة مالية سنة 2008، تلك السنة كانت الاسوأ على الاقتصاد العالمي، الآن وبعد مرور عشر سنوات ، يتساءل الناس كيف تغيرت القواعد المالية و الاقتصاية، والأهم من ذلك ، كيف يمكن تجنب هذا النوع من الأزمات الاقتصادية و المالية في المستقبل.

كأزمة ظهرت فيما يتعلق بسوق الرهن العقاري العالي المخاطر ، تطورت فيما بعد إلى أزمة مالية عالمية بركود واسعة النطاق. تحول المسار الاقتصادي من عمليات الإنقاذ الضخمة إلى الانكماش الاقتصادي الناجم عن بداية الازمة ، الناس الان يشككون الآن في استقرار وشفافية الأنظمة المصرفية العالمية التي وثقوا بها من قبل.

الازمة المالية 2008 يشار إليها أنها أسوأ كارثة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي حصل يوم 29 أكتوبر 1929، دمرت الأزمة المالية عام 2008 الاقتصاد العالمي. نتج عن ذلك ما يعرف بالركود العظيم ، والذي أدى إلى انخفاض أسعار المساكن وزيادة حادة في البطالة. كانت التداعيات المرتبطة بذلك هائلة ، وما زالت تؤثر على النظم المالية الى اليوم.

بسبب الازمة في الولايات المتحدة فقط ، فقد أكثر من ثمانية ملايين مواطن وظائفهم ، ودُمر ما يقرب من 2.5 مليون شركة ، وتم إغلاق ما يقرب من أربعة ملايين منزل في أقل من عامين. من انعدام الأمن الغذائي إلى عدم المساواة في الدخل ، و فقد الكثيرون ثقتهم في النظام المالي و الحكومي.

انتهى الركود رسمياً في عام 2009 ، لكن الكثيرين استمروا في المعاناة لفترة طويلة ، وخاصة في الولايات المتحدة. بلغ معدل البطالة 10% في عام 2009 ، وتم استردادها فقط إلى مستويات ما قبل الأزمة في عام 2016.

من الاسباب الكثيرة التي أدت الى الازمة المالية 2008

كان السبب في حدوث ذلك هو وجود العديد من العوامل مثل “العاصفة المثالية أو Perfect Storm” التي كانت تختمر وعندما وصلت إلى نقطة الانهيار نشبت أزمة مالية. كانت المؤسسات المالية تقدم قروضاً عالية المخاطر (خاصة القروض العقارية) التي أدت في نهاية المطاف إلى كفالة مالية ضخمة من قبل دافعي الضرائب.

على الرغم من أن السبب الحقيقي للأزمة المالية لعام 2008 هو أمر معقد للغاية، إلا أن سوق الإسكان في أمريكا هو الذي أطلق رد فعل تسلسلت عليه الأحداث . وهو شئ من شأنه فضح التشققات في الأنظمة المالية. تبع ذلك إفلاس شركة Lehman Brothers التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. مما أدى الى عرض شيء كحلقة عامة على الشعب لمعرفة حقيقة عيوب البنوك المحتملة. كما تسببت في اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب مدى ترابط الاقتصاد العالمي.

الازمة المالية 2008 و البيتكوين

في حين أن حدوث الأزمة المالية في عام 2008 سلط الضوء على بعض المخاطر المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، كان عام 2008 ميلاد البيتكوين أول عملة رقمية مشفرة تم إنشاؤها.

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على عكس العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني فإن عملة البتكوين وغيرها من العملات الرقمية تكون لامركزية، مما يعني أنها غير خاضعة لسيطرة حكومة وطنية أو بنك مركزي. بدلا من ذلك ، يتم تحديد إنشاء العملات الجديدة من خلال مجموعة محددة مسبقا من القواعد (البروتوكول).

يضمن بروتوكول البيتكوين و خوارزمية إجماع إثبات العمل الخاصة به أن إصدار وحدات عملات رقمية جديدة يتبع جدولًا زمنيًا منتظمًا. بشكل أكثر تحديدًا، يعتمد إنتاج العملات الجديدة على عملية تعرف باسم التعدين.

المُعَدِّنون ليسوا فقط مسؤولين عن إدخال عملات جديدة في النظام ولكن أيضا مسؤولين عن تأمين الشبكة من خلال التحقق من المعاملات وتأكديها.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد البروتوكول حد أقصى للعرض يضمن عدم وجود سوى 21 مليون بيتكوين في العالم. هذا يعني أنه لا توجد مفاجآت عندما يتعلق الأمر بالعدد الكلي للبيتكوين الحالي وفي المستقبل.

إن شفرة المصدر الخاصة بالبيتكوين مفتوحة المصدر لذا لا يستطيع أي شخص التحقق منها فحسب بل أيضًا يستطيع المساهمة والمشاركة في تطويره.

هل البيتكوين سيحل مشكل الازمات المالية؟

على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية في عام 2008، إلا أن الناس لم ينسوا مدى ضعف النظام المصرفي الدولي. لا يمكن أن نكون متأكدين تماما ولكن ربما كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى إنشاء عملة رقمية لامركزية مثل البيتكوين.

ما زال أمام العملات الرقمية طريقا طويلا، لكنها تمثل بالتأكيد بديلاً قابلاً للتطبيق لنظام النقد التقليدي. فمثل هذه الشبكة الاقتصادية البديلة قد تجلب الاستقلال المالي وبالتأكيد لديها القدرة على خلق مجتمع أفضل للمضي قدما.

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