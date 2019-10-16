كافح إجمالي القيمة السوقية ل بيتكوين وسوق الكريبتو لتجاوز 220 مليار دولار وانخفض مؤخرًا إلى ما دون 215 مليار دولار. يتعرض سعر عملة البيتكوين أيضًا للضغوط ويتداول مؤخرًا تحت منطقة الدعم البالغة 8200 دولار. انخفض سعر EOS بحوالي 5% واخترق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 3.0 دولار. اختبر سعر البيتكزين كاش الى منطقة الدعم الرئيسية التي تبلغ 215 دولارًا ويقوم بتصحيحها حاليًا صعوديًا باتجاه 225 دولارًا. انخفض سعر (Tron (TRX بأكثر من 5% واخترق منطقة الدعم الرئيسية 0.0160 دولار. انخفض سعر كاردانو (ADA) ما يقرب من 5% ويتم تداوله الآن دون دعم 0.0400 دولار. بيتكوين وسوق الكريبتو يشير الى حركة مستمرة هابطة.

تحليل السعر البيتكوين كاش

بعد إخفاقات متعددة في تخطي مستوى المقاومة 230 دولارًا ، تفاعل سعر BCH مع الجانب السلبي مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول السعر دون مستوى 220 دولار واختبار منطقة الدعم الرئيسية 215 دولار، والسعر يتعافى حاليا فوق 220 دولار.

على الجانب الصاعد ، هناك العديد من المقاومة بالقرب من مستويات 225 دولار و 230 دولار. الإغلاق المقنع فوق 230 دولارًا قد يدفع السعر نحو 240 دولارًا أو حتى 250 دولارًا.

تحليل أسعار EOS و TRX و ADA

فشل سعر EOS في البقاء فوق مستوى الدعم 3.05 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك اختراق هبوطي أدنى مستوى الدعم 3.0 دولار والسعر انخفض أكثر من 5 5 اليوم. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 2.85 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.

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فشل سعر Tron في اكتساب قوة أعلى من مستوى المقاومة 0.0165 دولار، وبدأ مؤخرًا في انخفاض جديد. كسر سعر TRX مستوى الدعم 0.0162 دولار و 0.0160 دولار. ويقترب من منطقة دعم التالية 0.0155 دولار. على الجانب العلوي ، أصبح مستوى 0.0160 دولار الآن مقاومة قوية ، يليه 0.0162 دولار.

كافح سعر كاردانو في منطقة المقاومة 0.042 دولار وانخفض مؤخرًا بشكل حاد. كسر سعر ADA منطقة الدعم عند 0.04 دولار للانتقال إلى منطقة هبوطية. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد يختبر السعر مستوى دعم 0.0380 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى إجمالي بيتكوين وسوق الكريبتو على الرسم البياني لمدة 4 ساعات ، منع مستوي 220 مليار دولار و 225.0 مليار دولار الاختراق الصعودي ل سوق التشفير و البيتكوين. نتيجة لذلك ، كان هناك رد فعل هبوطي وتحرك سقف السوق دون مستوى 215 مليار دولار وخط الاتجاه الصعودي على نفس الرسم البياني. على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 210 دولار ، والذي قد يكون هناك المزيد من الخسائر في Bitcoin و ETH و XRP و TRX و ADA و Bitcoin Cash و Litecoin و EOS و Stellar و IOTA و ICX و WAN وغيرها من العملات البديلة في المدى القريب. بالمقابل ، هناك حاجة إلى كسر فوق 220 مليار دولار لزيادة جديدة.

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