سعر عملة البيتكوين يظهر اشارات ضعف إضافية

فشل سعر عملة البيتكوين في الارتداد فوق مستوى 8300 دولار وواصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي. يتداول السعر دون مستوى 8200 دولار ومؤخرًا انخفض نحو مستوى 8050 دولار. هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 8350 دولار. يظل السعر معرضًا لخطر المزيد من الخسائر طالما يتداول دون مستوى 8400 دولار و 8500 دولار.

يُظهر سعر البيتكوين علامات ضعف إضافي أقل من 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. سعر بيتكوين BTC يمكن أن يسرع الانخفاض إذا استمرت في الصراع بالقرب من 8400 دولار.

تحليل سعر عملة البيتكوين

بالأمس ، ناقشنا فرص حدوث انتعاش محتمل في عملة البيتكوين إذا كسر مستوى المقاومة البالغ 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، كافح سعر BTC للصعود فوق منطقة المقاومة 8400 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد دون مستوى 8300 دولار.

كان هناك كسر دون منطقة الدعم الرئيسية عند 8200 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

أخيرًا ، تم تداول سعر عملة البيتكوين دون مستوى 8100 دولار وشكل أدنى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 8062 دولار. تعمل حاليًا على دمج الخسائر فوق مستوى 8100 دولار.

فقد تم تداوله فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8386 دولار إلى أدنى مستوى عند 8062 دولار.

Advertisements

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8200 دولار (الدعم الرئيسي الأخير). تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 8220 دولار ومستوى تصحيح فيب 50٪ للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8386 دولار إلى أدنى مستوى عند 8062 دولار.

إن المقاومة الرئيسية لعملة البيتكوين تقترب من مستوى 8300 دولار. علاوة على ذلك ، هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 8350 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الناجح فوق مقاومة القناة والمتابعة فوق 8400 دولار أمر لا بد منه لتحقيق انتعاش لائق على المدى القريب.

على الجانب السلبي ، لا يوجد الكثير من الدعم عند 8000 دولار، إذا اكتسبت الدببة القوة ، فقد تنجح في. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7800 دولار ، والذي من المحتمل أن يتجه السعر نحو منطقة 7500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، فإن عملة البيتكوين تكافح من أجل التعافي فوق مستوى 8400 دولار. إذا استمر المضاربون الايجابيين في النظال من اجل تخطي السعر الايجابي ، فهناك خطر حدوث رد فعل هبوطي دون مستوي 8050 دولار و 8000 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يكافح السعر للبقاء فوق منطقة الدعم التي تبلغ 7800 دولار.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…