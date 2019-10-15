بنك دبي الوطني و غرفة تجارة وصناعة دبي يتفقان لتمويل نظام البلوكشين التجارية، فقد ذكرت صحيفة Saudi Gazette الإخبارية اليومية في الشرق الأوسط ان غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تعمل كمركز أعمال دولي في دبي، قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك دبي الوطني المملوك لحكومة دبي.

بنك دبي الوطني و نظام البلوكشين التجارية

سيوفر بنك الامارات دبي الوطني ، الذي يعد واحدًا من أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول، حلولًا لتمويل التجارة لطريق الحرير الرقمي، وهي مبادرة دبي 10X، التي تستخدم نظام البلوكشين في رقمنة العمليات التجارية في دبي.

دبي 10X هو برنامج تُكلف فيه الإدارات الحكومية المختلفة بالبحث وتطبيق التقنيات الجديدة على إدارتها وعملياتها.

وبحسب ما ورد قال حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، إن الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة مهمة إلى الأمام للمبادرة، مضيفًا:

“لا يزال التمويل التجاري يمثل إحدى أهم الأدوات المستخدمة اليوم لتسهيل التجارة الدولية كما أنه يبسط المعاملات للمستوردين والمصدرين”. Advertisements

وقد وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم في بداية شهر يوليو مع غرفة التجارة الدولية وشركة بيرلين لتشغيل البلوك في سنغافورة لتعزيز تبني حلول تجارة بلوكشين.

وفي نفس الشهر، دخلت غرفة تجارة وصناعة دبي شراكة أخرى مع مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق وشركة التكنولوجيا المالية “نوربلوك” لإطلاق تحالف لتبادل بيانات “اعرف عميلك KYC” في عام 2020.

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