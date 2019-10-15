سوق التشفير و البيتكوين قد يرتفع بثبات

يظهر إجمالي القيمة السوقية ل سوق التشفير و البيتكوين علامات إيجابية أعلى من منطقة دعم المتمثل في 210 مليار دولار. يحتاج سعر البيتكوين إلى تجاوز منطقة المقاومة 8400 دولار للاستمرار في الارتفاع على المدى القريب.

لا يزال سعر لايتكوين يكافح من أجل الصعود فوق منطقة المقاومة الرئيسية 60 دولار.

سعر البيتكوين كاش يرتفع ببطء نحو منطقة المقاومة 235 دولار.

يبدو أن سعر EOS يعزز مكاسبه فوق مستويات الدعم 3.050 دولار و 3.000 دولار.

ارتفع سعر ستيلار او XLM بأكثر من 5% واخترق مؤخرًا منطقة المقاومة 0.0650 دولار.

سوق التشفير و البيتكوين

من المرجح أن يرتفع سوق التشفير و البيتكوين بثبات على المدى القريب. سعر العملات المشفرة ETH و LTC و Ripple و Bitcoin cash و EOS و TRX و Stellar تظهر علامات إيجابية على المدى القريب.

تحليل البيتكوين كاش

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح هبوطي طفيف في سعر البيتكوين كاش دون مستوى 225 دولارًا. ومع ذلك ، ظل زوج BCH / USD مدعومًا جيدًا بالقرب من مستوى 215 دولار. يتزايد السعر حاليًا ويتداول بشكل جيد فوق مستوى 225 دولارًا.

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على الجانب العلوي ، هناك نوعان من المقاومة الهامة بالقرب من 235 دولار و 240 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يسارع السعر في تحقيق مكاسب باتجاه مستويات المقاومة 250 دولار و 265 دولار.

تحليل سريع للعملات المشفرة LTC و EOS و XLM

فشل سعر Litecoin في اكتساب ارتفاع أعلى من مستويات المقاومة 58 دولار و 60 دولار. ومع ذلك ، يحتفظ سعر LTC بمنطقة دعم 55 دولار . بشكل عام ، يجب أن يتجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 60 دولار لبدء ارتفاع قوي في الجلسات القادمة.

استقر سعر EOS فوق منطقة الدعم 3.05 دولار. على الجانب العلوي ، العقبة الرئيسية بالقرب من مستويات 3.25 دولار و 3.3 دولار. قد يؤدي الاختراق الناجح فوق منطقة المقاومة عند 3.3 دولار إلى زيادة باتجاه العقبة التالية بالقرب من مستوى 3.5 دولار.

أداء سعر Stellar أعلى من المستوى المحوري 0.06 دولار. ارتفع سعر XLM بأكثر من 5% اليوم وكسر مستويات المقاومة 0.0620 و 0.0650 دولار. تقع المقاومة التالية بالقرب من 0.0675 دولار ، وفوق ذلك يمكن للسعر إعادة النظر في مستويات 0.0695 دولار و 0.0700 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات لسوق العملة المشفرة ، هناك مقاومة قوية تتشكل بالقرب من مستويات 220 مليار دولار و 225 مليار دولار. إذا كان هناك إغلاق ناجح فوق 225 مليار دولار ، فقد تبدأ القيمة السوقية بارتفاع مناسب نحو مستويات المقاومة عند 250 مليار دولار و 260 مليار دولار. على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 210 مليار دولار ، والذي يمكن أن يسترد أدناه 200 مليار دولار. إغلاق أقل من 200 مليار دولار فقط ربما يقلل من فرص حدوث زيادة. بشكل عام ، هناك فرص لزيادة جيدة في عملات البيتكوين و Ethereum و EOS و Litecoin و Ripple و XLM و BCH و ADA و BNB و TRX و ICX و العملات البديلة الأخرى على المدى القريب.

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