سعر بيتكوين BTC في ارتداد و انتعاش جديد يبدو مرجحا

يتم تداول سعر بيتكوين BTC حاليًا في نطاق أدنى من منطقة المقاومة 8400 مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال سعر بيتكوين BTC مدعومًا جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من 8200 دولار و 8150 دولارًا. هناك نمط اختراق جديد يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8400 دولار على الرسم البياني لكل ساعة. من المرجح أن يرتد السعر فوق 8400 دولار و 8460 دولارًا طالما لا يوجد إغلاق يومي دون مستوى 8200 دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين في نطاق أعلى من الدعم البالغ 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يحتاج سعر بيتكوين BTC إلى تجاوز مستويات المقاومة 8400 دولار و 8460 دولار لبدء زيادة جديدة.

تحليل سعر بيتكوين BTC

في الجلسات التداولية الثلاث الماضية ، كان هناك في الغالب حركات في نطاق عملة البيتكوين دون مستوى المقاومة البالغ 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. في وقت سابق ، انخفض سعر بيتكوين BTC أقل من منطقة الدعم 8200 دولار. تم تشكيل قاع أسبوعي جديد بالقرب من 8148 دولارًا ، وبدأ السعر مؤخرًا في تصحيح صعودي جيد. لقد كسر مستويات 8200 و 8300 دولار لتجنب أي خسائر أخرى.

كان هناك اختراق أعلى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ من أعلى مستوى في 8471 إلى 8148 دولار. ارتفع السعر حتى فوق مستوى 8400 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. ومع ذلك ، تم وقف الحركة الصعودية وفشل المضاربون في اكتساب منحنى أعلى من 8400 دولار.

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في الوقت الحالي ، يتم تداول السعر في نطاق دون منطقة المقاومة 8400 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك نمط اختراق جديد يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8400 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. فوق مقاومة المثلث ، قد يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من مستوى 8460 دولار. الإغلاق الناجح فوق 8460 دولار والمتابعة فوق المقاومة 8500 دولار قد تحدد وتيرة لزيادة جديدة في المدى القريب.

على الجانب السلبي ، يقع دعم المثلث بالقرب من مستوى 8280 دولار. إذا كان هناك كسر سلبي ، فقد يقوم السعر بإعادة اختبار منطقة الدعم الرئيسية عند مستوى 8200 دولار. في حالة وجود إغلاق يومي دون مستوى الدعم عند 8200 دولار ، فقد يستمر السعر في الانخفاض نحو مستويات الدعم البالغة 8000 دولار و 7800 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، دو أن سعر بيتكوين #BTC تستعد للتجاوز الصعودي التالي. هناك فرص كبيرة لتحقيق انتعاش في سعر #بيتكوين BTC فوق 8400 دولار طالما لا يوجد إغلاق يومي دون مستوى 8200 دولار.

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