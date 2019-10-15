تقوم بيتغو بتوفير حافظة ومحافظ من الدرجة المؤسسية لترون

تام شمس - الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 09:54 صباحاً - أعلنت شركة الخدمات المالية للأصول الرقمية "بيتغو" أنها ستقدم خدمات الوصاية والمحافظ من الدرجة المؤسسية لترون (TRX) اعتبارًا من ٨ نوفمبر.

ووفقًا للإعلان الرسمي الذي تم نشره يوم ١٤ أكتوبر، تعمل بيتغو عن كثب مع ترون "لتطوير أول عروض للحفظ والتخزين من الدرجة المؤسسية لترون توفر أمانًا على السلسلة وأمن متعدد التوقيعات". ويقرأ منشور المدونة:

"لقد جاءت ترون إلينا نظرًا لسمعتنا في تقديم حلول آمنة ومتوافقة مصممة للمستثمرين من المؤسسات. [...] وقد تمت مراجعة واختبار التوقيع المتعدد بشكل علني بواسطة مجتمع الأمان. وهو يعمل مع العديد من الأدوات مفتوحة المصدر ويسعدنا أن نوسعها إلى ترون في ٨ نوفمبر." Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن عناوين بيتغو متعددة التوقيعات تتطلب من مستخدمين منفصلين أو أكثر استخدام مفاتيحهم من أجل الوصول إلى الأموال.

بوليصة تأمين بقيمة ١٠٠ مليون دولار وخدمات التكديس

حسبما ذكر كوينتيليغراف يوم ١٠ أكتوبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة "بيتستامب" في لوكسمبورغ أن بيتغو ستقدم وصاية على أصولها الرقمية. ومع بيتغو كاستدي، سيتم تأمين أصول بيتستامب تمامًا في التخزين البارد في خزائن البنك والتي ستحميها بوليصة التأمين التي تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار.

وفي السابق، أطلقت بيتغو أيضًا خدمة تجزئة جديدة للعملاء الذين يقومون بتخزين أصولهم من خلال وكيلها الوصي بيتغو ترست، مع دعم داش (DASH) وألغوراند (ALGO) مبدئيًا.