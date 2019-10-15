دبي وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم حول حلول تمويل سلسلة بلوكتشين التجارية

تام شمس - الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI) مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وقد أفادت صحيفة "سعودي غازيت" الإخبارية اليومية في الشرق الأوسط يوم ١٤ أكتوبر أن "غرفة تجارة وصناعة دبي"، التي تعمل كمركز أعمال دولي في دبي، قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك دبي الوطني المملوك لحكومة دبي.

وسيوفر البنك، الذي يعد واحدًا من أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول، حلولًا لتمويل التجارة لطريق الحرير الرقمي، وهي مبادرة دبي 10X، التي تستخدم تقنية بلوكتشين في رقمنة العمليات التجارية في دبي.

دبي 10X هو برنامج تُكلف فيه الإدارات الحكومية المختلفة بالبحث وتطبيق التقنيات الجديدة والمدمرة على إدارتها وعملياتها.

وبحسب ما ورد قال حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، إن الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة مهمة إلى الأمام للمبادرة، مضيفًا:

Advertisements

"لا يزال التمويل التجاري يمثل إحدى أهم الأدوات المستخدمة اليوم لتسهيل التجارة الدولية كما أنه يبسط المعاملات للمستوردين والمصدرين".

وقد وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم في بداية شهر يوليو مع غرفة التجارة الدولية وشركة بيرلين لتشغيل البلوك في سنغافورة لتعزيز تبني حلول تجارة بلوكتشين.

وفي نفس الشهر، دخلت غرفة تجارة وصناعة دبي شراكة أخرى مع مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق وشركة التكنولوجيا المالية "نوربلوك" لإطلاق تحالف لتبادل بيانات "اعرف عميلك" في عام ٢٠٢٠.

عقارات دبي على بلوكتشين

في يونيو، ذكر كوينتيليغراف أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي وشركة اتصالات وقعت مذكرة تفاهم تتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين العقارية، بهدف تطبيق معايير حكومية ذكية وإدخال إدارة ورقية وعقود رقمية للمعاملات العقارية.