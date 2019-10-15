هيئة تنظيم الاستثمار في القطاع المالي توافق على عرض غراي سكيل للجمهور لأسهم صندوق العلات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - تلقى صندوق إدارة الأصول الرقمية في نيويورك، غراي سكيل إنفستمنتس، موافقة تنظيمية للقيام علنًا بعرض أسهم صندوق العملات المشفرة المتنوع الخاص بها.

أول صندوق عملات مشفرة متنوع يُعرض للجمهور

تمت الموافقة على غراي سكيل من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية بالولايات المتحدة (FINRA) للقيام علنًا بعرض صندوق غراي سكيل ديجيتال لارج كاب فند (GDLCF) في الأسواق خارج البورصة (OTC)، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٤ أكتوبر.

وقد صرحت الشركة بأن الموافقة الأخيرة مكّنت من توفير أول أواق مالية معروضة للجمهور تستند إلى مجموعة من العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وستكون الأسهم متاحة للشراء من خلال حسابات استثمارية مماثلة لأوراق مالية أخرى غير مسجلة.

الأسهم المؤهلة من DTC

لن يكون هناك أي حجم تداول في السعر العام للأسهم حتى تصبح مؤهلة مع شركة الودائع الائتمانية (DTC)، وهي واحدة من أكبر ودائع الأوراق المالية في العالم. ووفقًا للبيان الصحفي، من المتوقع أن تحصل غراي سكيل على الأسهم المؤهلة من DTC في المستقبل القريب.

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ويتكون GDLCF من عدة عملات مشفرة رئيسية مختلفة. فاعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، كان الصندوق أكثر من ٨٠٪ بيتكوين (BTC)، ٩,٩٪ إيثريوم (ETH)، ٥,٨٪ ريبل، في حين شكلت بيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) ٢,٢٪ و١,٨٪ على التوالي .

وقد أضافت غراي سكيل أن DLC غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ولا تخضع للكشف وبعض المتطلبات الأخرى التي تفرضها قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

غراي سكيل هي شركة تابعة لمجموعة رؤوس الأموال المشفرة الرقمية "ديجيتال كارنسي غروب". وبحسب ما ورد ارتفع سهم Bitcoin Investment Trust التابع لشركة غراي سكيل، وهو الصندوق الاستئماني الوحيد لحساب بيتكوين في الولايات المتحدة، بنسبة ٣٠٠٪ هذا العام اعتبارًا من يوليو.