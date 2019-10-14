بما ان الامارات العربية تطمح لان تكون السباقة في تبني نظام البلوكشين في كل قطاعاتها سواء العامة او الخاصة، الان وزارة الصحة للامارات العربية تعلن عن نظام البلوكشين الخاص بها.

أطلقت وزارة الصحة والوقاية MoHAP بالإمارات العربية المتحدة نظام بلوكشين لتسجيل وتبادل المعلومات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المرافق الصحية.

وزارة الصحة للامارات العربية و نظام البلوكشين

وكالة الأنباء الرسمية للإمارات العربية المتحدة عن التطورات يوم 18 سبتمبر، افادت مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى تحسين سلامة البيانات الصحية و جعلها امنة.

ما جاء في التقرير هو ان المنصة ستقوم “بحفظ ومشاركة معلومات التقييم الخاصة بالمهنيين الصحيين، بما في ذلك الأطباء والصيادلة لدى سلطات الصحة المحلية للترخيص”. وقد قدم وكيل الوزارة المساعد لقطاع خدمات الدعم، عوض صغير الكتبي، بعض الأفكار في مجال التطوير:

“نجحت الوزارة في تطوير البنية التحتية اللازمة لقاعدة البيانات اللامركزية القائمة على بلوكشين. وفي المرحلة الأولى، سنربط نظام تقييم العاملين الصحيين بالسلطات الصحية العامة والخاصة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لإنشاء منصة رقمية واحدة مع إمكانية الوصول إلى مجموعة المتخصصين الصحيين.”

كما أشار الكتبي إلى أن الحل هو جزء من استراتيجية الإمارات الشاملة للقطاعات 2021 التي أعلنت في أبريل من العام الماضي، والتي تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى التأكد من أن 50 في المئة من المعاملات الحكومية ستكون قائمة على أساس بلوكشين بحلول عام 2021.

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وقد أشادت مديرة تقنية المعلومات بالوزارة، مباركة إبراهيم، بالمزايا التي يوفرها استخدام نظام البلوكشين ، قائلة:

“توفر تقنية بلوكتشين مجموعة متنوعة من المزايا بما في ذلك قاعدة بيانات غير مركزية تصبح فيها البيانات المخزنة غير قابلة للتغيير. كما سيساعد في تحسين صحة البيانات والمعلومات وتناسقها، مما يوفر بدوره مستوى عالٍ من الشفافية والثقة في قطاع خدمات الرعاية الصحية.”

وأوضحت المسؤولة أيضًا أن البيانات المقاومة للتلاعب ستتيح لمقدمي الخدمات الصحية “الوصول إلى معلومات موثوقة واتخاذ القرارات المناسبة، وأتمتة عمليات سير العمل الصحي، وتحسين تجربة العملاء والموظفين، وتعزيز الأداء التشغيلي.”

وأخيرًا، أشارت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير خدمات الصحة الإلكترونية ووضع خطط لدمج التقنيات الرقمية وتحسين جودة وسلامة وكفاءة الرعاية الصحية مع البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية و نظام البلوكشين.

ايضا كما اشرنا في مقال سابق عن تطورات الامارات العربية مع البلوكشين فإن سجل اراضي الامارات العربية ايضا سيكون على نظام البلوكشين.

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