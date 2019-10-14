ارتفع سعر (Ripple (XRP بنسبة 4% بينما BTC و ETH في مستوى المقاومة

يظهر سعر (Ripple (XRP إشارات إيجابية وقد ارتفع مؤخرًا عن 0.2800 دولار مقابل الدولار. ارتفع السعر حوالي 4% وهو يختبر حاليًا منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.2850 دولار. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2770 دولار. قد يصحح السعر انخفاضًا على المدى القصير ، ولكن تظل الانخفاضات مدعومة بالقرب من 0.2770 دولار و 0.2750 دولار. يكتسب سعر (Ripple (XRP صعوديًا مقابل الدولار الأمريكي و BTC و ETH. يجب أن يتجاوز سعر XRP 0.2850 دولار لمواصلة الارتفاع في المدى القريب.

تحليل سعر (Ripple (XRP

خلال الأسبوع الماضي ، كان هناك تصحيح حاد في سعر (Ripple (XRP تحت منطقة الدعم 0.2750 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر XRP مستوى 0.2700 دولار قبل أن يتخذ الثيران موقفًا بالقرب من منطقة الدعم 0.2650 دولار. في وقت لاحق ، تم تشكيل قاعدة دعم بالقرب من 0.2650 دولار ومؤخرا بدأ السعر في زيادة جديدة. اخترق مستويات المقاومة عند 0.2700 و 0.2750 دولار للانتقال إلى منطقة إيجابية.

كان هناك إغلاق فوق مستوى 0.2750 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. اختبر السعر منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.2850 وشكل أعلى مستوى بالقرب من 0.2857 دولار. في الوقت الحالي ، يعزز السعر مكاسبه بالقرب من مستوى المقاومة 0.2850 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 0.2820 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2730 إلى 0.2857 دولار.

ومع ذلك ، هناك العديد من الدعم على الجانب السلبي ل سعر (Ripple (XRP بالقرب من مستويات 0.2800 دولار و 0.2780 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ في الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2730 إلى 0.2857 دولار بالقرب من مستوى 0.2800 دولار. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2770 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

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يتزامن خط الاتجاه مع مستوى تصحيح فيب 61.8٪ للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2730 دولار إلى 0.2857 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.2750 دولار ، والذي دونه يمكن أن يستأنف السعر انخفاضه باتجاه مستويات الدعم 0.2650 دولار و 0.2600 دولار. وعلى الجانب العلوي ، تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 0.2850 دولار. الإغلاق المقنع فوق مستوى المقاومة 0.2850 دولار قد يحدد سرعة تحقيق المزيد من المكاسب نحو 0.2950 دولار و 0.3000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر (Ripple (XRP بوضوح إشارات إيجابية أعلى من 0.2750 دولار ، بينما يكافح بيتكوين وإيثيروم للصعود للأعلى. لذلك ، هناك فرص كبيرة لتحقيق المزيد من المكاسب فوق مستوى المقاومة 0.2850 دولار.

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