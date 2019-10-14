البيتكوين Bitcoin في حالة سلبية دون مستوى 8400 دولار

يكافح سعر البيتكوين Bitcoin لتصحيح ما يزيد عن 8350 دولار ومقاومة 8400 دولار مقابل الدولار. يصحح السعر حاليًا ارتفاعًا بعد التداول عند مستوى منخفض بلغ 8146 دولار. في الآونة الأخيرة ، كان هناك اختراق أدنى من قناة الصعود الرئيسية مع وجود دعم بالقرب من 8340 دولار. قد يصحح السعر ارتفاعًا ، ولكن من المحتمل أن يواجه مقاومة قوية بالقرب من 8350 و 8400 دولار. يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة سلبية تحت 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يرتفع BTC إلى أكثر من 8400 دولار و 8500 دولار للعودة إلى المنطقة الإيجابية.

تحليل سعر البيتكوين Bitcoin

في الأسبوع الماضي ، شهدنا انخفاضًا سيئًا من منطقة الـ8950 دولار ل سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي. انخفض السعر بشكل كبير وكسر منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار. كان هناك إغلاق أدنى من مستوى 8500 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. لقد فتحت الأبواب للمزيد من الخسائر دون مستوي الدعم البالغ 8،400 دولار و 8،350 دولار. في الآونة الأخيرة ، كان هناك انتعاش فوق مستوى 8400 دولار ، ولكن فشل السعر في اكتساب وتيرة ايجابية فوق 8450 دولار.

نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد من أعلى مستوى عند 8472 دولار. خلال هذا التراجع ، كان هناك اختراق أدنى من القناة الصعودية الرئيسية مع وجود دعم بالقرب من 8340 دولار على الرسم البياني للساعة. تم تداول الزوج عند أدنى مستوى عند 8146 دولار وهو الآن يصحح أعلى. لقد كسر مستوى 8200 دولار ومستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8472 إلى 8146 دولار.

في الوقت الحالي ، يختبر السعر منطقة 8300 دولار. يبدو أن مستوى تصحيح فيب 50٪ للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8472 إلى 8146 دولار يمثل مقاومة. على الجانب الصاعد ، هناك العديد من العقبات تتشكل بالقرب من مستويات 8350 و 8400 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 8400 دولار. كما يتزامن مع مستوى تصحيح فيب 76.4 ٪ من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8472 دولار إلى 8146 دولار.

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وبالتالي ، فإن الإغلاق الواضح فوق مستوى 8400 دولار قد يبدأ في تحقيق انتعاش لائق. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8500 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يختبر السعر مستوى المقاومة 8800 دولار. بالمقابل ، إذا فشل السعر في التعافي فوق 8350 دولار أو 8400 دولار ، فقد يستأنف انخفاضه. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 8200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول عملة البيتكوين بشكل واضح في منطقة هابطة دون 8400 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح صعودي ، ولكن الاختراق فوق 8400 دولار لن يكون سهلاً.

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