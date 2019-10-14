تقرير: مجموعة الدول الصناعية السبع تقول إن "العملات المستقرة العالمية" تشكل تهديدًا للاستقرار المالي

تام شمس - الاثنين 14 أكتوبر 2019 05:59 صباحاً - أفادت التقارير أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى صاغت تقريرًا يقول إن "العملات المستقرة العالمية" تشكل تهديدًا للنظام المالي العالمي.

ووفقًا لبي بي سي يوم ١٣ أكتوبر، حدد مشروع تقرير صادر عن مجموعة السبع المخاطر المختلفة المرتبطة بالعملات الرقمية. وقال أيضًا إنه حتى إذا عالجت الشركات الأعضاء في رابطة ليبرا الحاكمة المخاوف التنظيمية، فقد لا تحصل على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة، موضحة:

"تعتقد مجموعة الدول الصناعية السبع أنه لا ينبغي أن يبدأ تشغيل أي مشروع عملة مستقرة حتى تتم معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والرقابية بشكل كاف. [...] ومعالجة مثل هذه المخاطر ليس بالضرورة ضمانًا للموافقة التنظيمية للترتيب لإطلاق عملات مستقرة".

وتنص مجموعة السبع أيضًا على أن العملات المستقرة العالمية ذات القدرة على التوسع بسرعة قد تخنق المنافسة وتهدد الاستقرار المالي إذا فقد المستخدمون ثقتهم في العملة.

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ويُزعم أنه سيتم تقديم التقرير إلى وزراء المالية في اجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

المزيد من المشاكل لليبرا؟

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه على الرغم من أن التقرير لا يذكر مشروع عملة ليبرا المستقرة المقترح من فيسبوك فقط، إلا أنه قد يؤدي إلى مزيد من المتاعب لنظام المدفوعات المقترح المحاصر بالفعل.

وتتحامل الجهات التنظيمية العالمية على المشروع بشكل متزايد، حيث وضع بنك إنجلترا مؤخرًا أحكامًا يجب أن يمتثل لها قبل إصدارها في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، بدأت شركة فينكو سرفيسز من ديلاوير في رفع دعوى ضد فيسبوك، بدعوى التعدي على العلامات التجارية، والمنافسة غير العادلة، و "تسمية المنشأ الخاطئة" فيما يتعلق باستخدام شعار ليبرا. حيث يرفع المدعي دعوى ضد مصممه السابق، الذي قام بعمل الشعار لفيسبوك، لإعادة استخدام التصميم.