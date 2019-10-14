مجتمع عملة الخصوصية "زي كاش" يخطط لتطوير توكن مدعوم لإيثريوم

تام شمس - الاثنين 14 أكتوبر 2019 02:56 صباحاً - تسعى العملة المشفرة زي كاش (ZEC) التي تركز على الخصوصية إلى الوصول إلى النظام الإيكولوجي للتمويل اللامركزي (DeFi) في إيثريوم.

زي كاش تحمي العناوين على شبكة إيثريوم

في ١٣ أكتوبر، ذكر كوين ديسك أن موضوع قابلية التشغيل البيني كان موضوع مؤتمر مطور ديفكون ٥ الذي اختتم الآن في أوساكا باليابان، حيث أبدى عدد من مشاريع العملات المشفرة الأصغر اهتمامًا بالوصول إلى نظام DeFi من إيثريوم. وقال جيمس بريستويتش، أحد مؤسسي شركة سوما، للموقع الإخباري:

"لا يبدو أن الاتصال بالسلاسل الأخرى يمثل أولوية لمطوري إيثريوم، ولكن يبدو أن السلاسل الأخرى تريد الاتصال بإيثريوم."

ويعمل المطورون في جميع أنحاء العالم على حلول قابلية التشغيل البيني لتمكين الشبكات المختلفة من التفاعل بفعالية أكبر في محاولة لاستئصال المشكلات الحالية فيما يتعلق بالتوسعة والسرعة.

وفي هذا الصدد، قال جوش سويهارت، نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في شركة إلكتريك كوين، إن مجتمع زي كاش سيضع توكن ZEC مدعومًا يمكن استخدامه على شبكة إيثريوم بلوكتشين، مضيفًا:

Advertisements

"إذا كنت ترغب في القيام بالإقراض، إذا كنت تريد أن تفعل DAOs [المنظمات المستقلة اللامركزية]، كل هذه الأشياء يمكن القيام بها مع زي كاش أيضًا ... وفي النهاية، نريد أن تكون [عناوين] زي كاش المحمية قابلة للاستخدام في عقود إيثريوم الذكية."

وعندما سئل عن سبب رغبة منشئي التطبيقات اللامركزيين في توفير عنوان محمي وخيارات عقود ذكية، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة زي كاش:

"أنت لا تريد أن تكون الطفل في تشاك إي تشيز حيث يعلم الجميع أن لديك جميع التوكنات."

إزالة زي كاش من قوائم أبيت وأوكي إكس

ذكر كوينتيليغراف سابقا أن بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية أبيت توقف عن دعم تداول ست عملات مشفرة، بما في ذلك زي كاش. وأوضحت البورصة أن سبب إزالة عملات الخصوصية الست هذه هو منع إمكانية غسل الأموال والتدفق من الشبكات الخارجية.